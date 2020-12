Remíza z Olomouce dle trenéra Horejše byla za daných okolností prakticky vítězstvím. Bod tudíž berete?

Samozřejmě, vždyť jsme skoro hodinu hráli jen v deseti. Přesto jsme ve druhém poločase hráli velice dobře a za druhý poločas jsme si alespoň ten bod zasloužili a určitě ho bereme.

Tu cennou remízu jste gólem na 1:1 zařídil vy, jak jste tu svou trefu viděl?

S tím, abych mužstvu pomohl a pokusil se třeba dát i ten vyrovnávací gól, jsem na hřiště šel a jsem moc rád, že se mi to podařilo. Byl jsem rád už za to, že jsem tu šanci naskočit do zápasu dostal.

A k té gólové akci? Čekal jste, že by vás Matěj Mršič mohl svým obloučkem hledat, šlo o nacvičený signál?

Na tréninku takové věci nacvičujeme a moc mě těší, že nám to teď vyšlo. Já se jen snažil, abych míč dobře přebral, to se mi povedlo a pak už jsem jen míč kolem brankáře poslal do brány.

Podobně jste svému týmu bod zajistil i v Mladé Boleslavi, kde jste vyrovnával na konečných 2:2.

Pozice žolíka vám tudíž sedí?

Vypadá to tak, i když jako asi každý fotbalista bych bral více minut od začátku. S cílem se prosadit do mužstva jsem do Budějovic v létě ze Žiliny i přicházel. Klukům se ale daří, já si na svou šanci musím počkat.

Po prvních šesti kolech, kdy jste v lize byli bez výhry poslední, jste v „anglickém“ týdnu vyhráli na Spartě, porazili Bohemku a remizovali s Plzní. Každé tři dny se liga hraje i teď, vám takový nabitý program vyhovuje?

Na to by odpovídat měli spíše ti chaláni, co těch minut na hřišti strávili víc než já… Ale všichni fotbalisté raději hrají než trénují. Já taky.

Už v sobotu hrajete v Jablonci, který je v lize třetí. Pokusíte se i tam favorita opět zaskočit?

My každý zápas chceme vyhrát, a když si podobně jako v Olomouci sáhneme až na dno sil, můžeme i v Jablonci uspět. Rozhodně ani tam nepojedeme prohrát.