„Kluci už v té době byli úplně někde jinde než já. I tak ale na moje reprezentační starty moc rád vzpomínám,“ přiznává někdejší talent Slovácka Jakub Svízela.

Odchovanec celku z Uherského Hradiště v Česku dres jiného fotbalového klubu nikdy nenosil.

Z přípravky to dotáhl až k profesionálům. V sezoně 2009/2010 si připsal šest prvoligových startů, o rok později nastoupil v nejvyšší soutěži jednou.

„Možná to bude znít divně, ale ani mě nemrzí, že jste toho neodehrál víc. Tím, že jsem se pořádně neprosadil, se mi v životě otevřely i jiné možnosti, na které bych jako profesionální fotbalista určitě neměl čas,“ uvědomuje si osmadvacetiletý Svízela.

I přesto na dvě ligové sezony ve Slovácku i po letech velice rád vzpomíná.

„Hlavně proto, že jsem si zahrál s takovými hráči, jako byli Švancara, Filipko, Zelenka, Formánek, Kordula a další kluci ještě ze “staré školy.” Byla pro mě super zkušenost nakouknout v osmnácti letech do profi fotbalu,“ cení si.

Nyní už na stadion Miroslava Valenty chodí pouze jako divák.

„Jak klukům, které z prvního týmu znám, tak i super fanouškům, úspěch moc přeji. Doufám, že v podobných výsledcích i výkonech budou pokračovat, i když momentálně, nevíme kdy. Fotbal v Hradišti si pokračování výborného podzimu určitě zaslouží,“ je přesvědčený.

V roce 2014, když mu končila ve Slovácku smlouva, řešil pár nabídek z druhé ligy i MSFL, nakonec dal ale přednost Rakousku, kde působí doteď.

Nejprve začínal 1. Landeslize. V týmu ASV Spratzern však vydržel pouze půl roku, od podzimu 2014 hraje v první klasse za SV Bad Pirawarth. V mužstvu patří mezi čtveřici Čechů.

„Tím, že už jsem v Pirawartu šest let, tak si tam připadám skoro jako doma. Vtípky a hecování jsou na denním pořádku,“ tvrdí.

„Na druhé straně se v této aktuálně nejasné situaci trochu hecujeme s kamarády z Moravy, kteří taky hrají v Rakousku, že pokud nenastoupíme na podzim do Rakouska, tak půjdeme hrát do jednoho týmu a moravskou kabinu si užijeme,“ říká s úsměvem.

Návrat do Česka je pro něj lákavý, ale ze zahraničí se mu vracet zatím nechce.

„Trochu se bojím, že by se tady zjistilo, že se ze mě v Rakousku stalo dřevo a tak návrat oddaluji co to jde,“ směje se.

Kvůli celosvětové pandemii koronaviru ale přišel o jarní část sezony a nyní tak stejně jako kamarádi z Česka zůstává bez fotbalu.

„První dva týdny jsem si volno celkem užíval, protože skloubit tréninky a zápasy v Rakousku s prací v tuzemsku je hodně časově náročné, ovšem po dvou týdnech už mi fotbal chybí a doufám, že ho zase brzo začnu hrát,“ věří Svízela.

V kontaktu je díky sociálním sítím se spoluhráči i trenérem.

„S vedením si jednou za dva týdny zavoláme a probíráme situaci. Teď už víme, že stejně jako tady jarní sezonu nedohrajeme a pomalu se bavíme, zda začneme normálně podzimní sezonu,“ uvedl.

Kromě fotbalu v minulosti zkoušel i futsal. Krátké angažmá v dresu Bazooky si užíval, někam dojíždět ho ale neláká. „Futsal v Hradišti mě bavil. V začátcích jsme navíc vytvořili hodně kvalitní tým složený spíš z kamarádů než pouze ze spoluhráčů. Bylo to super zpestření i super zkušenost a taky to byla dobrá příprava na sezonu v Rakousku,“ říká.

„Ovšem myšlenka, že bych dojížděl nejen za fotbalem, ale i za futsalem třeba do Olomouce, kde kluci s přehledem vyhráli druhou ligu a spoustu jich znám, by se manželce asi nelíbila,“ dodává závěrem.

Jakub Svízela

záložník, 9. ledna 1992

Debut v lize: 1 .FC Slovácko – Olomouc (28. února 2010)

Sezony v lize: 2

Zápasy v lize: 7

Góly v lize: 0

Asistence v lize: 0