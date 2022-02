Vzpomínky na Okresní přebor

Stejně jako další aktéři, které Deník s odstupem času vyzpovídal, i Trojan zmínil: "Bylo to skvělé natáčení."

Rolí žil dlouho dopředu. "Pamatuju si na spoustu věcí. Třeba že jsem si vymyslel, jak bude Bohouš vypadat. To jsem měl tehdy v divadle nalepené fousy, ohnul jsem si je do těch řídítek a hned jsem svou fotku poslal režisérovi. Hned souhlasil."

Vzpomínka na díl Schůze

Jeden z nejznámějších českých herců stihl i v půlhodinové epizodě leccos. Měl dostatečný prostor a volnost. Jedna hláška střídala druhou. Co rozesměje jeho samotného? "Karel Šíp mi často připomíná, jak se všichni opijou a já se ptám, jestli je tam nějaký nonstopek. A pak jsme se smáli při výpovědi. Jak se rozpláču. To už při natáčení zamávalo s kolegy. Pavel Nečas to nedával."

Vztah k fotbalu

Trojan byl věrným fanouškem Bohemians. Jenže vzhledem k poměrům v českém fotbale ztratil pověstný zápal. "Jsem rezervovanější," prozradil. O lize by přesto dokázal povídal hodně dlouho. "Mrzí mě, že systém Pelty a Berbra byl tak silný, že se podřídili i charakterní lidé jako Nezmar. Je to takové antické, možná shakespearovské drama. Když se potřísníte krví, není cesty zpět. Některým ale jde pořád odpustit."

Nejradši vzpomíná na období, kdy v Ďolíčku hrál Antonín Panenka. "Táta mě tam vodil od čtyř let. Takže jsem zažil celou jeho kariéru. On přidal do hry vždy to, co lidi zvedlo, pobavilo. Dobrá byla i generace po něm. Tehdy hrála Bohemka jako tým z Premier League," usmál se.

