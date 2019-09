Hledali posilu do zálohy. Našli ji - v podobě bývalého reprezentanta a vlastního odchovance! Brněnský dres po jedenácti letech oblékne fotbalista Ondřej Vaněk, který ve čtvrtek s osmým týmem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podepsal kontrakt.

Ondřej Vaněk ještě v dresu FC Viktoria Plzeň. | Foto: Deník / Milan Říský

Na transferu se dohodl brněnský klub, hráč a jeho zastupující agentura ISM. Chybí už jen potvrzení z ruské Ufy, kde osminásobný český reprezentant strávil poslední tři sezony. „Udělám vše pro to, abych klubu pomohl tam, kam patří, tedy do první ligy. To je můj hlavní cíl a smysl mého rozhodnutí,“ řekl klubovému webu devětadvacetiletý záložník, který oblékne dres s číslem 90.