Výsledek? Domácí výhra 6:1 a Švancara vstřelil dvě branky, v závěru se navíc hlásil o hattrick, ale přihrávku nedostal, přesně zakončil jeho spoluhráč Daniel Kříž. Exligový matador se na něj zlobil pouze naoko. „Ani nemám ambice dávat góly. Když to řeknu blbě, mohl jsem si vzít penaltu, ale mám to v hlavě nastavené jinak. Nebojím se na sebe vzít zodpovědnost, sebevědomí mám na to dost, ale je lepší, když se to budou učit kluci, kteří budou pět šest let hrát, ať kopou penalty. Dva góly jsou bonus,“ usmál se čtyřiačtyřicetiletý útočník.

Nadávají mu, i tak Švancara mění dres. Pořád chci zlobit dvacetileté kluky, říká

Od začátku utkání dokazoval, že na takovou soutěž je pořád nadstandardní fotbalista. Vedle branek hodně přihrával, hostující obránci ho bránili zuby nehty, ale často marně. „Těší mě některé akce, které jsme dobře rozjeli, sice jsme je nezakončili gólem, ale bylo to pohledné. Myslím, že na I. B třídu se snažíme hrát pěkný fotbal,“ popsal.

Jak je jeho zvykem, celé utkání horlivě gestikuloval, komunikoval se spoluhráči a naznačoval, jaké přihrávky si od nich představuje. „Kluci možná mají vůči mně respekt, ale kdo mě zná a hrál se mnou, ví, že chci všechny balony. Možná to vypadá, že na naše kluky křičím, ale všem se v poločase a po zápase omluvím. Chci hrát dopředu a jsem spokojený, jaké mi dávali dobré balony. Jít skoro v pětačtyřiceti sám na gólmana prostě potěší,“ narážel Švancara na svůj druhý gól v utkání, kdy míč procedil do sítě po sólu.

Například střelický brankář Karel Šimoník si několikrát vyslechl, jaký míč má Švancarovi posílat. „Chtěl, abych rozehrával trochu rychleji, ale jsem zvyklý si míč položit a rozehrávat po zemi. Musíme si v tomhle ještě trochu vyhovět,“ usmál se Šimoník.

Pro něho není novinka sedět v kabině vedle někdejší prvoligové hvězdy, takže nervózní nebyl. „Zažil jsem Honzu Marošiho, Radima Vlasáka, naposledy Ríšu Dostálka, je fantastické vedle nich hrát. Když jsem seděl vedle Honzy Marošiho před osmi deseti roky, měl jsem větší respekt, teď už ho beru víceméně jako sobě rovného,“ líčil Šimoník.

Většině říká Lojza

Mimochodem, Šimoník patří k několika spoluhráčům, které si Švancara před prvním utkáním zapamatoval jménem. „Výsledek možná byl pro soupeře moc krutý, snažil se hrát, ale moc nezakončoval, nebo tam byl skvělý gólman Karel,“ sdělil Švancara.

Když si nevzpomněl na jméno spoluhráče, používal souhrnnou přezdívku: Lojza. „Byl to můj první zápas, nechodím vůbec na tréninky, ale tak jsme se domluvili, přes víkend mám hodně práce. Jména kluků se rychle naučím, je dobré, že nás není moc, lépe se to pamatuje,“ culil se Švancara.

Švancara využil proti Konečnému zákeřnou ránu a s boxem končí na vrcholu

Populární fotbalový šoumen samozřejmě diskutoval i s diváky, jak je jeho zvykem, a dokonce se zastal pomezního sudího. „Běž si to zkusit sám, každý víkend někde běhat s praporkem,“ umravňoval kritického diváka.

Na občasné řečnění měl čas, protože když se Střelice bránily, pozoroval počínání svých spoluhráčů od půlicí čáry. „Asi jste viděli, že se moc nevracím, ač to někdy odlehčuji, moje role je dělat všechno možné směrem dopředu, což se snad dařilo. Dal jsem dva góly, defenzivu se snažím klukům vrátit v podobě přihrávek,“ vysvětluje fotbalista přezdívaný Mercedes.

Jeho kousky taky diváky bavily, ti ocenili jeho příchod do Střelic. „Nezkazil balon, na pět gólů mohl ještě nahrát, kdyby byli Střeličáci šikovnější. Snad mu to vydrží, nesmí se tady naučit moc pít,“ glosoval Švancarův přínos jeden z dlouholetých příznivců klubu.

Po zápase bývalý fotbalový profesionál strhl spoluhráče k děkovačce po vzoru prvoligových klubů. A dočkal se s týmem zaslouženého potlesku. „Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli, těší mě divácká návštěva. Tohle přesně chci, aby se lidi v neděli večer bavili díky mně nebo týmu celkově. Mám to asi pět minut od baráku a všechno do sebe zapadá. Jsem rád, že mě Střelice angažovaly a už se těším na klobásku. To je moje jediná prémie,“ líčil po vítězném utkání.

Myšlenky na postup

Ve Střelicích se Švancara opět potkal s koučem, který jej vedl ve Zbrojovce. Bývalý prvoligový fotbalista Róbert Kafka tak ví, co od zkušeného forvarda očekávat. „Švanci je ligový fotbalista, dával góly a bude je dávat, dokud mu bude sloužit zdraví. Kluci se na něho těšili, když mu dopředu dají balon, dá gól nebo připraví šanci. Berou ho jako personu a určitě nám pomůže,“ pronesl Kafka.

OBRAZEM: Zbrojovka obrátila duel s Mladou Boleslaví a vede prvoligovou tabulku

Šedesátiletý stratég je rovněž smířený s tím, že bránit za něj musejí jiní. „Známe se spoustu let, skoro v pětačtyřiceti má pořád svoji rychlost a umí se do šancí dostat i je proměňovat. Na tréninky chodit nepotřebuje, má dost svých sportovních zápasů i mimo fotbalovou sezonu. Záleží, jak mu bude sloužit zdraví, i když má nějaké kilečko navíc, pořád je rychlý,“ uznal Kafka.

Se Švancarou pomýšlejí Střelice i na vyšší soutěž. „Chceme hrát nahoře a když bude šance na postup do I. A třídy, pokusíme se o to. Podařilo se mi zhubnout a těší mě, že trochu proháním dvacetileté kluky v útoku a nemusím na stopera. Určitě přijde doba, kdy ostatní začne štvát, že se tolik nevracím, musím dělat všechno pro to, aby to nepřišlo a dařilo se mi. Chci hlavně pomoct, aby se tady fotbal trochu zviditelnil, protože ho dělají poctiví srdcaři, kteří ho mají rádi, bez nějaké prospěchu,“ doplnil Švancara.

V prvním utkání se mu to povedlo náramně.