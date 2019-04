V klubu je rok. Řeší první tým, juniorku, mládež, prostě fotbal. Jenže hlavní punkt hradeckého dění se mu pořád vrací do myšlenek.

Budou mít do Votroci nový stadion? Kdy? A zdali vůbec…

„Od chvíle, kdy jsem přišel, slyším, že stadion je skoro hotový, jen byly nějaké chyby ve výkazu výměr. V únoru to bude na zastupitelstvu. Pak v březnu, pak v květnu, pak v srpnu, pak někdo pochybil při vypisování výběrového řízení… Je to trochu psycho,“ rozhodí rukama Jiří Sabou, výkonný ředitel.

Mluví o vypsání soutěže na firmu, jež postaví arénu. Územní rozhodnutí i stavební povolení je hotovo. Projekt jakbysmet. Vyhlášení tendru se však táhne. V pondělí nové zastupitelstvo rozhodlo o odsunutí tohoto kroku o další tři měsíce.

„Jsme z toho zklamaní. Ze své pozice se do toho nemůžu moc pouštět, ale určitě to pro nás je komplikace ve vztahu ke sponzorům, fanouškům… Po zastupitelstvu jsme na klubu seděli jako zmoklé slepice, ale já tvrdím, že nás to nemůže zlomit,“ říká Sabou.

Mluví bojovně, ostatně takový byl na hřišti. „Za ten rok tady vidím velké penzum práce - počínaje uklízečkami, chlapy z údržby, přes hráče, trenéra až k vedení. Všichni mají velkou energii,“ vykládá. „To, co deklarovalo zastupitelstvo, by mělo znamenat tři měsíce zpoždění. Tomu chci věřit. Katastrofa by byla, kdyby se to náhodou nestalo. Vždyť bychom se vrátili o pět šest let zpátky,“ zhrozí se.

Prostředí na zbořeništi v Malšovicích má na jeho práci - samozřejmě - vliv. Nejde jen o návštěvy na zápasech, ale také o podmínky pro tým. „Když sem chci nějakého hráče, na něco ho lákám. Jsme jednotní, máme ambice, jsme fungující klub, chceme stavět stadion. I na hráče, které máme nějak rozpracované, to může mít vliv,“ přizná Sabou.

Kdy (a zda) se to změní, bohužel, není jisté.