Cíl klubu je pořád stejný: dostat se minimálně do baráže. S těmito slovy přivítal trenér Pavel Šustr v pátek fotbalisty Zbrojovky na startu zimní přípravy. Jenže zatím v ní neviděl žádnou posilu, které klub na sedmém místě druhé ligy bezpodmínečně potřebuje.

„Samozřejmě nespíme, ani jsme nespali. Měli jsme priority, na těch pracujeme,“ doplnil sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Jinými slovy: noví hráči zatím nejsou, ale přijdou. „Sledujeme možnosti posílení týmu. Určitě někdo přijde a je možné, že ještě někdo odejde. V tuto chvíli je zbytečné cokoli komentovat,“ pokračoval manažer.

V prosinci už mužstvo čtyři hráči opustili: brankář Dušan Melichárek zamířil do švédského Malmö, dres Zbrojovky neobléknou ani obránce Francisco Gomes a záložníci Musefiu Ashiru a Milan Lutonský. „Posílit určitě chceme a týká se to i pozic, na kterých jsme se s hráči rozloučili. Mužstvo plánujeme doplnit a věříme, že se nám to podaří,“ pronesl neurčitě Požár.

Kouč Šustr má o palčivých postech jasno. „Hledáme křídla, krajní útočníky, a do budoucna krajní obránce,“ odhalil. „Musí to být hráči, o kterých budeme všichni přesvědčení, že nás posílí,“ poznamenal trenér.

Plán přípravy Zbrojovky



6. ledna, 13.00: Zbrojovka – Znojmo (Líšeň, Tipsport liga)

9. ledna, 10.30: Zbrojovka – Táborsko (Líšeň, Tipsport liga)

12. ledna, 10.30: Nitra – Zbrojovka (Líšeň, Tipsport liga)

18.–25. ledna: soustředění na Maltě se třemi zápasy

2. února, 11.00: Jihlava – Zbrojovka

9. února: Nitra – Zbrojovka

16. února: Skalica – Zbrojovka

23. února: Zbrojovka – Vyškov (časy budou upřesněné)

Zbrojovka projevila zájem například o světového i evropského šampiona v malém fotbale Jana Koudelku, ovšem ten podepsal profesionální smlouvu v druholigovém Prostějově. Další vyhlédnuté fotbalisty vedení klubu tají. „Máme konkrétní jména na stole, seznam se i malinko rozšiřuje. Komunikujeme na úrovní realizačního týmu a vedení o hráčích, které tam máme, ale pořád jednání není v takové fázi, abych s tím šel na veřejnost,“ informoval Požár.

Brněnský klub nechce při doplnění šlápnout vedle, ovšem druhá liga navíc není lákavá destinace. „Hráč, který přijde jako posila, musí zapadnout do týmu jak charakterově, tak typologicky. Nemáme zapotřebí brát kohokoli jen na počet. Možností tolik není, ale věříme, že vše vyřešíme efektivně,“ pravil manažer. Čas na hledání má Zbrojovka do 22. února.

Brankářskou pozici po odchodu jasné jedničky Melichárka však klub zatím řešit nehodlá. Rozdají si to o ni odchovanci Pavel Halouska a Jiří Floder. „V přípravě máme spoustu zápasů, v nichž mají možnost ukázat, že to zvládnou. Když to tak nebude, brankáře budeme hledat,“ sdělil Šustr.

V kabině se mu zatím z nových tváří hlásili jen navrátilci z třetiligových hostování, Jakub Přichystal z Líšně a Ondřej Vintr z Vyškova, spolu s nimi pak Ondřej Pachlopník z juniorky. Všichni tři patrně zasáhnou do nedělního úvodního utkání skupiny C v Tipsport lize proti Znojmu, kterou hostí Líšeň. Jako loňský vítěz soutěže má Zbrojovka jisté Final Four na Maltě na konci ledna. „Kdyby tato nabídka nebyla, určitě do tepla nejedeme a přípravu strávíme v našich podmínkách,“ poznamenal brněnský kouč.

V zimní přípravě čeká jeho hráče také posilovna, ale většina tréninků bude na hřišti. „Už se neběhají obrovské kilometry jako za mě. Pokud se chceme učit hrát nějaký fotbal, musíme ho tak i trénovat, takže většinu přípravy uděláme s balonem,“ dodal Šustr.