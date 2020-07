„Letošní rok je velmi hektický. Nedávno mi tragicky zahynul devatenáctiletý syn a já sám jsem pět let na vozíku. Ve středu nad ránem mě napadla tahle myšlenka,“ přiznal Urbanec, opavský podnikatel, který chtěl před lety koupit fotbalovou Sigmu Olomouc.

„Ale už je to pryč, zůstávám jen ve vesnickém fotbale a budu se dál rád věnovat podpoře dětí.“

Proč jste se letos rozhodl na závěr letošní fotbalové školy předat šek pro Fakultní nemocnici Olomouc?

Každý rok podporuji Olomouckou fotbalovou školu a vymýšlím nějaké zajímavosti pro děti. Byla to Liga mistrů, byly to VIP lístky na Sigmu Olomouc nebo třeba mobilní telefony pro děti… Tím, jak je tenhle rok složitý, ať je to covidem-19 nebo v případě naší rodiny úmrtím syna, tak jsem chtěl, aby tahle pomoc od dětí dalším dětem zůstala v jejich srdci. Aby věděly, že někomu pomohly. Předat šek dětské klinice v Olomouci se určitě sluší a patří, protože fotbalová škola vznikla právě v tomto městě.

V následujících deseti letech věnujete na péči o malé pacienty celkem 1 231 190 korun. Jak vznikla tahle konkrétní suma?

Ve středu nad ránem jsem přemýšlel, jak to udělat. Aniž by to děti z fotbalové školy věděly, u snídaně podepsaly nálepku se svojí přezdívkou a napsaly číslo v rozmezí 500 až 1000. Dospělí napsali číslo čtyřmístné a já jako generální partner jsem dával číslo pětimístné. Nikdo nevěděl, k čemu to číslo slouží. Vznikl tím ale součet a jelikož se jedná o desátý ročník fotbalové školy, bude to podpora po dobu deseti let pro Fakultní nemocnici Olomouc.

Pro organizátory to bylo překvapení až do samého konce. Jste rád za to, jak to dopadlo?

Bylo to překvapení pro všechny, včetně mojí ženy. Já jsem ve čtvrtek ráno volal mluvčí nemocnice a potvrdil jsem částku sto až sto padesát tisíc. Jsem rád, že to číslo vzniklo přesně uprostřed – nějakých 123 tisíc (posléze vynásobeno deseti, pozn. red.), aniž bych to ovlivnil, nebo tušil.

Proč Olomouc? Rád jsem tady hrál fotbal

Jak se vám osobně líbí fungování Olomoucké fotbalové školy, která oslavila desetileté jubileum?

Je to nádherný projekt pro spoustu dětí. Tím, že má desátý ročník, má už nějakou historii a svoji kvalitu. Má širokou škálu záběru, děti si zajdou i do aquaparku nebo kina a potkají se i se zajímavými hosty. Je to fotbalový kemp, ale pro děti taky zážitkový – jako například setkání s panem Přemkem Forejtem nebo Karlosem Vémolou. Má to zvuk, sílu a proto to podporuji. Olomoucká fotbalová škola má v celé republice velké jméno. U nás v Moravskoslezském kraji nic takového není.

Proč jste se rozhodl podporovat fotbalový projekt právě v Olomouci?

Protože jsem tady hrál fotbal – od patnácti do osmnácti let. Pak jsem měl nějaké svoje mládenecké problémy, takže jsem přestal (usmívá se). Na druhou stranu jsem rád, že jsem začal podnikat a dneska si můžu dovolit podporovat takové projekty. Před dvěma lety jsem chtěl koupit Sigmu Olomouc, což je známo, nevyšlo to, bohužel, ale i tak jsem zůstal u fotbalové školy a u dětí. Vždycky jsem říkal, že mám primární zájem o klub díky jeho vynikající mládeži a starání se o děti. A to se nezmění, vždycky děti rád podpořím v čemkoliv.

Naplňuje vás to?

Naplňuje mě to strašně moc. My jsme na Slavii v Opavě začali úplně podobný kemp, kde bylo 34 lidí. Kompletně jsme to podporovali, ale jsem rád, že se i v Opavě našel člověk, jmenuje se Jakub Ihnatišin, který to vymyslel a doufám, že půjde stejnou cestou. Naše společnost jej velice ráda podpoří.

Se Sigmou to nevyšlo, je to pryč

Zpět k tématu, které jste sám nakousl. Váš zájem o koupi fotbalové Sigmy je už minulostí?

Já vždy říkám, že život je o rozhodnutí – viz. moje středeční ráno a dar olomouckému dětskému oddělení. Se Sigmou to nevyšlo, je to pryč. Zůstávám jen ve vesnickém fotbale a budu se rád věnovat podpoře dětí i relativně velkými částkami jako dnes, protože si myslím, že to má větší smysl než momentálně podporovat obrovský gigant, který, když to řeknu hodně slušně, má v České republice zvuk velmi pošramocený.

Myslíte obecně český fotbal?

Ano, vůbec nemyslím Sigmu. Ve světě je to kultura, celé rodiny chodí na fotbal, sedačky v hledišti se dědí. My se vymlouváme na koronavirus, ale uznejte, že u nás je hodně stadionů, kde by ani ta přibližně dvoutisícová kapacita nebyla naplněna.

V tomhle směru na tom není Opava, odkud pocházíte, zase tak špatně. Těší vás to?

Jsem rád, že v Opavě je vynikající fanouškovská základna. Dneska ji trénuje bývalý olomoucký vynikající hráč, mimochodem můj spoluhráč a spolužák, Radoslav Kováč. Věřím, že i Opava se někam posune. A olomoucký duch v Opavě to zvedne dál.