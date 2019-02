Gólmanská premiéra. Do duelu s Brnem poslali pardubičtí trenéři toho nejmladšího z brankářské trojice. Po předchozí divoké remíze 4:4 na Žižkově zůstal Milan Knobloch jen na střídačce a do akce šel devatenáctiletý Jiří Letáček, v minulé sezoně ještě dorostenec.

„Byla to premiéra se vším všudy. Živě v televizi, navíc proti Brnu, které má své jméno,“ pronesl po utkání nadšený Letáček.

To, že prožije druholigý debut, se dozvěděl dva dny před střetnutím. „Měl jsem dost času, abych se na zápas připravil. Chtěl jsem vyhrát, to se nepovedlo, ale za bod jsme nakonec taky rádi,“ dodal nadějný brankář.

„Pracuje poctivě, jevilo se nám, že má nejlepší formu. Dostal šanci a myslím, že rozhodně nezklamal,“ vysvětlil trenér Jiří Krejčí nasazení pardubického odchovance. Ten již v této sezoně vychytal postup ve druhém kole MOL Cupu, když udržel čisté konto na hřišti divizních Benátek nad Jizerou.

„Kluci mi zase pomohli, ale bylo to něco jiného. Předtím v uvozovkách jen Benátky, i když i tam to byl těžký zápas. Brno a druhá liga, to je zase někde jinde,“ popisoval Letáček.

V duelu se Zbrojovkou na něm nebyla znát nervozita. Inkasoval jen po výstavní trefě brněnského Kříže.

„Ani jsem pořádně neviděl, kam to letí. Skočil jsem tam, slyšel jsem břevno, snažil jsem se otočit, jestli míč není někde vedle, ale bohužel. Trefil to krásně.“ líčil mladý brankář.

Pardubice navíc po vyloučení Proska hrály téměř celý druhý poločas v oslabení. „Hrát v deseti proti takovému mužstvu je náročné. Kluci říkali, že toho měli opravdu dost,“ tlumočil Letáček. A střela do břevna v závěru? „Celkem mi zatrnulo, ale dobře to dopadlo.“

„Byla to změna, obvykle za sebou máme Milana Knoblocha, ale Lety to zvládl skvěle. Pomáhali jsme si navzájem,“ řekl o kooperaci s gólmanským teenagerem stoper Jakub Klíma.