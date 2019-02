Má šanci na svůj první ligový start v životě. Daniel Kozma, který se ve Varnsdorfu přeškolil z útočníka na obránce, odešel v zimní přestávce do pražské Dukly.

„Jsem hrozně rád, že jsem dostal tuhle příležitost udělat další krok v mé kariéře, je to něco, proč hraji fotbal od dětství. Ale samozřejmě podpisem to teprve celé začíná, dostal jsem šanci a teď je jen na mně, jestli ji dokážu využít a prosadit se. Udělám pro to maximum, chci to dokázat nejen pro sebe, ale z velké části pro mou rodinu, chci aby můj děda, který mě vodil na každý trénink, mohl být pyšný, a to samé zbytek rodiny, která mě podporuje,“ přiznal Deníku třiadvacetiletý fotbalista.

Varnsdorf tak opět potvrdil, jaká je jeho cesta. Dalšího nadějného fotbalistu připravil na cestu mezi fotbalovou smetánku. „O Varnsdorfu můžu mluvit jen kladně, byly to krásné tři sezony, které jsem tady prožil. A právě tady jsem udělal největší fotbalový posun, hlavně za poslední půlrok, kdy jsem dostal hodně prostoru, a toho si vážím. Celému Varnsdorfu patří velké díky. Od vedení klubu až po hráče jsou tam skvělí lidé a vždycky se tam budu rád vracet. Věřím, že budou i dál ukazovat, že se tam dělá dobrý fotbal,“ dodal na závěr Kozma.