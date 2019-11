Talentovaný Francouz přišel do Ústí v lednu 2018 coby čerstvě dvacetiletý nováček z francouzského RC Olympique Agathois, který sídlí ve městě Adge.

„Je to nadějný hráč ze třetí francouzské ligy,“ popisoval tehdy Křeček mladíka, kterého si sám vyhlédl. Ten byl v Ústí nejprve na testy, následně však vedení přesvědčil, zůstal a podepsal svůj první profesionální kontrakt.

„Je to perspektivní hráč pro Ústí. Domluvili jsme se na dvouleté smlouvě. Věříme, že ukáže své kvality a že by to mohl být hráč, který se nejen prosadí do základní sestavy, ale má i ligové parametry, takže by mohl mít budoucnost s ohledem na nějaký další transfer do vyšších pater,“ prohlásil tehdy šéf ústeckého klubu Petr Heidenreich.

Jeho slova se nakonec začala naplňovat, ovšem se zpožděním. Jaro 2018 mělo podle Heidenreicha sloužit k adaptaci a začlenění do základní sestavy. Dramé odehrál ve čtyřech zápasech 130 minut, dalších 147 přidal během podzimní části loňské sezony. V lednu 2019 ale přišlo nepříjemné zranění zánártní kůstky a nucená pauza. Ústí v té době bojovalo o čelní příčky tabulky a Křeček si Dramého do rozjetého rychlíku hodit netroufl. Učinil tak až v předposledním kole proti Jihlavě, kdy už Arma přišla o šanci na baráž a Dramé dostal půl hodinku. „Vrací se po dlouhodobém zranění ale já v něm vidím velký potenciál do budoucna,“ byl tehdy přesvědčený ústecký trenér.

Dramé mu důvěru splatil v posledním kole v Sokolově, kde odehrál hodinu a připsal si také první branku.

V letošním ročníku naskakoval od úvodních zápasů, v závěru prázdnin ho ale zbrzdily osobní důvody a rodinná tragédie. Dramé se i napodruhé ze zkoušky osudu oklepal a postupně se zapojil zpět do zápasů.

V Líšni dostal důvěru v základu, odvděčil se dvěma góly. „Určitě neřekl poslední slovo. I když přišel jako střídající hráč, vždy přinesl oživení,“ reagoval Křeček.

A teď proti Hradci jeho potenciál zazářil naplno, dvěma zásahy popravil jednoho z aspirantů na postup. V zimě mu končí smlouva, vedení mu ale urychleně chystá její prodloužení. Udrží ho? Pokud ho nebudou brzdit další rány, může tenhle Francouz ukázat ještě velké věci.