Neděle večer, 49. kilometr ve směru na Brno. Děsivé momentky z nehody obletěly republiku.

Cisterna převážející palmový olej se převrátila přes oba jízdní pruhy. Začala hořet, stejně jako auta, co do ní narazila. Zaklíněným řidičům okamžitě pomohli tři záchranáři. Jako první je veřejně vychválil starosta pražské městské části Řeporyje a bývalý bulvární novinář Pavel Novotný. „Hrdinové, o kterých by se měl svět dozvědět. Tak ti, světe, o nich říkám! Jmenují se Jiří Vašica, Martin Mikloš a Jiří Stuška,“ prohlásil.

Ovšem nebyli sami hned přispěchali i tři sportovci, hráči amerického fotbalu z klubu Blades Ústí nad Labem. Tomáš Plíhal, Ondřej Habart a Jakub Imr.

Místo šišatého míče a prodírání se hradbami protihráčů před nimi najednou stály vraky aut, protivníkem jim byl požár, který se rychle šířil. „Jeli jsme ze zápasu, přijeli jsme asi minutu po nehodě a viděli kamion, jak začíná hořet,“ popsal situaci Tomáš Plíhal.

Obdivuhodný čin

O nehodě mluvil potichu, jako by ani nechtěl být pochválen. „To si spíš zaslouží Kuba a Ondra, já zaparkoval auto a vytáhl z něj lékárnu. Ondra přepnul do módu záchrana a ptal se po hasičáku. Pak přeskočil svodidla a šel neohroženě do akce, Kuba byl s ním,“ vylíčil.

Požár se rychle šířil. „Zajel jsem autem ještě za stojící kamion a modlil se, aby se kluci co nejdříve vrátili, protože už byly slyšet exploze pneumatik. Tak moc jsem se bál, že to vybuchne a budeme všichni mrtví,“ dodal.

O kus dál probíhal ještě větší horor, skupině lidí se povedlo vytáhnout z auta dva zaklíněné lidi, třetí jim doslova uhořel pod rukama. I proto je Plíhal jediným přímým účastníkem, který se k incidentu dokázal vyjádřit. „Kluci byli hodně v šoku. Určitě to nebyl příjemný pohled a je jasné, že o tom nechtějí mluvit. Jejich čin je ale obdivuhodný,“ uvedl předseda Blades Matěj Sahulla, jenž potvrdil, že hráči jeho týmu skutečně na místě byli a pomáhali.