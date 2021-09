Hosté se zlobili na rozhodčího, ve vápně došlo k potyčce. Nervy na uzdě neudržel Zdeněk Baťka. Syn skalického trenéra vběhl na hřiště a dostal červenou kartu. Baťka dle rozhodčího napadl domácího Javůrka. Měl ho udeřit kolenem a poté pěstí.

„Co bych k tomu řekl… Asi jen to, že jsem se nechal pohltit vyhroceným okamžikem ve vápně a chtěl pouze pomoct spoluhráčům při konfliktu, který vznikl kvůli podezřelým nepřesnostem ze strany rozhodčích, díky kterým domácí tým v nastavení rovnal. Když jsem přiběhl k davu tak jsem bohužel trefil protihráče ramenem, nikoliv pěstí a už vůbec ne kolenem, jak napsali rozhodčí v zápisu, když jsem přiběhl k davu. Samozřejmě mě to moc mrzí. S Matějem jsem mluvil, je v pořádku, omluvil jsem se mu a vzal to jako správný sporťák. Za to jsem rád! Ještě jednou se veřejně omlouvám veřejně protihráči, nebylo úmyslem mu ublížit,“ sdělil Deníku vyloučený Zdeněk Baťka.

Trenér domácího celku Zdeněk Bryscejn zápas a dění na hřišti okomentoval: „Se zápasem spokojený nejsem, i když výkony našich mladých hráčů nebyly špatné. Zasloužili jsme si vyhrát. Půl hodiny jsme hráli dobře, než jsme dostali zbytečný gól. Podařilo se nám ještě v prvním poločase vyrovnat a pak jsme 2:1 vedli. Od 70. minuty ale přišel na naše kluky nějaký výpadek. Dokonce jsme si dali vlastní gól a soupeř situaci otočil. My jsme ovšem vyrovnali v poslední vteřině. U nás se projevila nezkušenost, nedohrané situace. Po posledním gólu došlo na nepěknou, až nechutnou šarvátku. Takovou situaci jsem ještě na fotbale neviděl,“ kroutil hlavou.

Z výsledku nebyla nadšená ani jedna strana, smutný byl i Jiří Vosecký, brankář Skalice. „Zápas to byl dobrý, padlo hodně branek. Mělo to asi vše, co má takový zápas mít. Paradoxně to nemělo šťastný konec ani pro jeden tým. Mě hodně mrzí, že jsme si ten konec nepohlídali. Bohužel tomu předcházela řada faktorů, které jsme nemohli ovlivnit. Třeba autové vhazování pro domácí, které prostě nebylo,“ smutně hodnotil remízu 3:3.

Pikantní pro Voseckého bylo, že ho v závěru překonal jeho bratr Jiří. „Závěr? Ten už byl prostě takový, jaký byl. Výbuch radosti na straně domácích a velká hořkost na naší straně. Navíc to bylo umocněno tím, že za Hamry hraje brácha, který navíc vyrovnal,“ podotkl.

Jako opařený byl po zápase skalický trenér Zdeněk Baťka. Podle vlastních slov nechápal, jak probíhal druhý poločas. Respektive jak se k jeho řízení postavili všichni tři sudí „Krásný zápas, kvalitou možná nad úroveň krajského přeboru. První poločas byl ze strany sudích perfektní, ve druhém nastavili úplně jiný metr. Na naše hráče tam bylo několik hrubých faulů, po kterých jsme museli střídat. Sudí Zlatník tvrdé fauly ani neodpískal. Vyrovnání předcházel otočený aut, který ani nebyl. Bratr Jirky Voseckého mu po gólu hrubě nadával, tím to celé začalo. Je samozřejmě špatně, že tam můj syn vběhl a skočil do toho chumlu,“ kroutil hlavou.

Baťka nezapomněl pochválit výkon svých svěřenců. „Oba týmy hrály dobře. Poté, co jsme vyrovnali, tam přišla další sporná rozhodnutí od rozhodčích. Kluci se ale dostali do fotbalového transu. Jezdili, makali, bojovali. Chtěli jsme napravit domácí ztrátu proti Hrádku," zdůraznil.

„Upřímně? Nemohl jsem potom spát. Stále nechápu, proč se rozhodčí po změně stran takhle chovali. Měla se nastavit jedna minuta, chtěl jsem střídat, ale hlavní rozhodčí nereagoval. Domácí vyrovnali ve druhé nastavené minutě. Co si o tom pak máte myslet? Syn se s Matějem Javůrkem spojil, omluvil se, všechno je v pořádku. Tady nešlo o body, ale o morální princip. To skoro ztratíte chuť, dál dělat fotbal,“ dodal rozladěný Baťka.

Velké Hamry B - Skalice u České Lípy 3:3 (1:1)

Branky: 40. M. Javůrek, 54. Mihálík, 90.+1. L. Vosecký - 30. Švec, 75. vlastní Hušek, 80. Demke.

R: Zlatník - Paulus, Všetečka. ŽK: 1:2. ČK: Baťka (S), 150 diváků.

Hamry B: Masařík - Džmura, Hušek (83. P. Javůrek), Mihálik (66. L. Vosecký), Brožek (83. Janda), Syrovátka, Štěpánek, M. Javůrek, Hrušovský (83. Jeřábek), Macháček, Štovíček.

Skalice: J. Vosecký - Hauer, Touš (56. F. Stejskal), Valta, Pečenka, Tschakert, Švec, Demke, Kliment (74. Kaňkovský), Moravec, Stopa (46. A. Stejskal).