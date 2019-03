Jak hodnotíte třetí místo po podzimu?

Chtěli jsme být na špici a jsme na špici. Jsme v kontaktu s prvním a druhým týmem tabulky. Nesmíme v zimě usnout na vavřínech a pořádně potrénovat. Budeme se rvát o samotný vrchol.

Sehráli jste s předehrávkou šestnáct utkání. Jak těžký je krajský přebor?

Je to velmi těžká soutěž. Hrával jsem krajský přebor na Zlínsku, znám ty zápasy s Kelčí, chodím na fotbal do Valmezu a tady na Olomoucku je to kvalitnější soutěž. Mnoho týmů má divizní parametry. Není tady vyloženě žádný outsider a každý může porazit každého.

Brankář Konečný nikoho do branky nepustil…

Chytil vynikající formu, držel nás a jen ať mu to vydrží tak, že bude i nadále na jaře jedničkou.

Početnou valašskou kolonii rozšířili Daniel Kelnar s Janem Pleškem…

Oba se stali základními kameny našeho týmu, to je bez debat.

Erik Hrabovský je střelec, ale stálé místo v základní sestavě nemá…

Jakmile začne Erikovi studium na škole, nemá čas pravidelně trénovat. Když má pravidelnou přípravu, je gólový. Negativně se na něm projevuje to tréninkové manko.

Potvrdil Orava pověst divizního střelce?

Možná nedal tolik branek, kolik se čekalo, ale byl pro tým velmi pracovitý. Vyhrával souboje v pokutovém území, odrážely se tak míče pro další hráče, kteří mohli zakončovat.

Co bylo s Lukášem Bayerem?

Lukáš si mimo fotbal před prvním zápasem poranil křížový vaz v koleni a v únoru ho čeká operace. Poctivě i tak na sobě pracuje a my věříme v jeho návrat.

Adam Hrdlička potvrzoval kvalitu?

Je to naše motorová myš na lajně. Bohužel byl také zraněný, ale jakmile hraje, je jeho přínos pro tým nesporný.

Kdo je největším konkurentem v boji o postup?

Jeseník, Lutín, ale překvapit mohou i další. V této soutěži se nesmí člověk dívat na tabulku a každý zápas je velmi důležitý.

Co plánujete na zimu?

Musíme doplnit kádr. Na konci podzimu nás nebylo dost, jeden nebo dva náhradníci na lavičce je při souboji o čelo tabulky málo. Chceme oprášit kvality a formu zkušeného Radima Mináře z Kelče, odkud chceme i talentovaného Daniela Mikulenku. Z brankářské líhně Baníku Ostravy bychom rádi přivítali brankáře Páleníka, který je hráčem Hranic a naposledy působil v Bohumíně. O dalších posilách se jedná. Chceme sehrát čtyři přípravná utkání – Hranice, Ústí u Hranic, Nové Sady a generálku s naším soupeřem ze soutěže Želatovicemi, s kterými jsme již v soutěži odehráli včetně podzimní předehrávky oba zápasy a jde o velmi kvalitního soupeře.