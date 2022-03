Výstava začala již minulý týden a pokračuje nyní o víkendu. Přesněji řečeno, malovická fara, kde je výstava instalována, bude pro veřejnost otevřena v pátek od 17 do 20 hodin a v sobotu i neděli od 14 do 18 hodin. K vidění jsou dobové fotografie, poháry z různých turnajů, klubové i soutěžní statistiky a další. O historii malenického fotbalu jsme si povídali v rámci výstavy s prezidentem klubu Petrem Podlešákem.

Vybavíte si největší milníky malenického fotbalu?

V padesátileté historii jsme jednou postoupili z okresní soutěže do přeboru. Zpátky jsme již nesestoupili, naopak dvakrát postoupili do I.B třídy. Tam jsme se udrželi jednou tři a podruhé čtyři roky. Jinak v okrese hrajeme v posledních deseti letech do pátého místa. Bylo tam i druhé či třetí místo.

Koho byste zařadil mezi oddílové ikony?

Když to vezmu podle nastřílených branek, tak je to Josef Mareš. Ten již s aktivní činností skončil. Pak je to Jirka Brabec, ten stále hraje a dává plno branek. Hrál v různých klubech a v této sezoně je zpět u nás. Ze starší garnitury třeba Pavel Sajfríd. Byl se tady podívat hned první den výstavy. Mezi gólmany byl ikonou Jirka Hoško, ten chytal dlouhá léta. V současné době chytá Pavel Hoško.

Pavel Hoško kraluje v malenické brance

Co mládež?Hned druhý rok činnosti klubu se založili žáci a třetí rok dorost. Žáci vydrželi sedm či osm let, dorost dva. Sice se děti rodily, ale hlavně holky. Když jsme dali dohromady dva až čtyři hráče, tak jsme je pouštěli do Volyně či Čkyně, Strakonic. V současné době zde máme mladší a starší přípravky.

A nejprestižnější zápasy? Předpokládám, že s Volyní.

Jasně Volyně. To byly zápasy před spoustou diváků kolem hřiště. Samozřejmě to bylo i pořádně vyhecované, hráči se navzájem znají. Velké boje byly i s Dražejovem.

Máte na výstavě krásné trofeje. Odkud jsou?

Většinou jsou to poháry z turnajů. Jezdili jsme do Prahy na mezinárodní Moldava cup. Poprvé jsme ho vyhráli, podruhé vítězství obhájili, třetí rok se nám to nepovedlo. Vypadli jsme s Italy po bezbrankovém výsledku až na penalty. Italové to pak vyhráli. Jezdila tam i naše Stará garda a skončila dvakrát třetí. To bylo také skvělé umístění. Máme zde vzpomínky na to, že jsme hráli s Němci, Holanďany, Angličany, Dány, Švýcary. Zkrátka s hromadou týmů z různých zemí.

Fotbalisté Sokola Malenice připravili krásnou výstavu k padesáti letům od založení klubu.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaJe tedy škoda, že v současné době turnajů ubylo.

Co jsme dělali náš turnaj, tak to bývalo na konci července. V té době jsou ale dovolené a těžko se sháněly týmy, které by přijely. Turnaj jsme směřovali na pouť. Již jsme od toho upustili a na pouť se snažíme získat zajímavý tým. Loni tady byl Sigi team, všem se to líbilo. Fanoušci viděli třeba Tondu Panenku, sice už není rychlík, ale pořád to má v noze. Byl to super fotbal.

Co všechno mohou návštěvníci na výstavě vidět?

První víkend již přišlo poměrně dost lidí, hlavně bývalých hráčů. Děláme to pro fanoušky, aby viděli a uvědomili si, kolik trofejí Sokol Malenice získal. Fotky jsou pak krásnou vzpomínkou ta tu danou dobu. Každý si zde zavzpomíná na ty časy, kdy se proháněl po hřišti v malenickém dresu.