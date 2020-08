Schvaluje náhradní hrací plochu hřiště Nišovice pro FO Volyně B pro podzimní část soutěže. STK upozorňuje oddíly a rozhodčí OFS na tuto skutečnost. FO Volyně provede před prvním domácím mistrovským utkáním ve spolupráci s vlastníkem hřiště zakrytí stanoviště pro techniku SDH za brankovou čarou u silnice, aby nemohlo dojít ke zranění účastníků utkání. Kontrolu této náležitosti a informaci do zápisu o utkání provede HR dotčeného prvního utkání.

Schvaluje náhradní hrací plochu hřiště Vlachovo Březí pro FO Předslavice/Vl. Březí B pro utkání 2. kola III. třídy Předslavice/Vl. Březí – Štěkeň B. STK upozorňuje FO Štěkeň a HR dotčeného utkání na tuto skutečnost. Důvodem je rekonstrukce zázemí hřiště v Předslavicích.

Schvaluje soupisku Strunkovice nad Blanicí 35+ a seznamy hráčů přípravek Junior Strakonice.

Schvaluje soupisky vložené do IS ke dni 18. 8. 2020 a oznamuje FO, že finální kontrola vložení soupisek do IS byla provedena ve čtvrtek 20. 8. 2020.

Schvaluje změny pořadatelství utkání Štěkeň A – Volenice bude sehráno ve Volenicích 6. 9. v 17:00. Štěkeň A – Drahonice bude sehráno v Drahonicích 23. 8. v 17:00. Štěkeň B – Radošovice bude sehráno v Radošovicích 22. 8. v 17:00. Důvodem je rekonstrukce hrací plochy hřiště ve Štěkni. STK upozorňuje na tuto skutečnost dotčené FO a rozhodčí těchto utkání.

Schvaluje náhradní hrací plochu hřiště Sousedovice pro FO Štěkeň pro utkání OPŽ Štěkeň / Sousedovice – Doubravice a Štěkeň / Sousedovice – Sedlice. Důvodem je rekonstrukce hrací plochy hřiště ve Štěkni. STK upozorňuje na tuto skutečnost dotčené FO a rozhodčí těchto utkání.

Upozorňuje FO a rozhodčí OFS na skutečnost, že FO Cehnice B a mládežnická družstva FO Střelské Hoštice odehrají podzimní část na hřištích soupeřů. Důvodem jsou rekonstrukce hrací plochy, resp. zázemí na hřištích v Cehnicích, resp. Stř. Hošticích. Vše je již uvedeno v IS v rámci losu jednotlivých soutěží.

Provedla los 1. kola Otavský zlatý ČP. Dvojice pro utkání jsou následující (jako první je uveden domácí oddíl): Dražejov B – Doubravice, Lom – Lnáře, Drahonice – Mnichov. Termín je středa 16. 9. od 17:00 hod. STK schválí dohody oddílů na jiný termín, včas zaslané k rukám STK. Všechna utkání musí být sehrána nejpozději do 28. 9.. Zápisy budou přístupné v IS. Do jarního semifinále je přímo nasazen FO Blatná B. Semifinále bude provedeno losem před zahájením jarní části sezony. Stejně tak bude určen termín a místo konání finále.