/FOTOGALERIE/ Fotbalové soutěže mužů na Strakonicku mají za sebou první zápasy, a tak mají práci i odborné komise OFS. Zasedal i VV.

Komise OFS projednávaly fotbalové soutěže na Strakoncku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Škotko

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 14. 8. – 20. 8. včetně ZOU 1. kola Otavský zlatý ČP.

Schvaluje odehraná utkání v týdnu 14. 8. – 20. 8. včetně utkání 1. kola Otavský zlatý ČP.

Upozorňuje fotbalové oddíly na správné vyplňování zápisů o utkání zejména pak na označení brankáře a jeho uvedení na prvním místě základní sestavy a označení kapitána taktéž uvedeného v základní sestavě družstva.

Nařizuje FO startujících na základě smluv ve sdružených družstvech předložení seznamu hráčů těchto družstev řídícímu orgánu soutěže. Tato povinnost vyplývá ze Soutěžního řádu FAČR přílohy č. 2 §9 a bude též obsažena v RS 2023-2024. Toto mělo být sice již ze strany FO splněno, nicméně je potřeba tyto seznamy zaslat mailem k rukám STK do její příští schůze tzn. 29. 8. 2023!!! Minimální počet hráčů členského klubu ve sdruženém družstvu jsou tři.

Oznamuje neuskutečnění utkání III. třídy Hoslovice – Čestice z důvodu nedostatečného počtu hráčů hostujícího oddílu a ukládá FO Hoslovice zaslat do příští schůze STK návrh termínu případného dohrání dotčeného utkání. V opačném případě podá STK návrh na kontumaci utkání.

Žádá FO soutěží přípravek o zaslání seznamů svých oddílových rozhodčích pro tyto soutěže do příští schůze STK 29. 8. 2023. Seznam bude též součástí připravované ročenky OFS.

Schvaluje start hráčky Natálie Vorlové ID 07021622 za družstvo dorostu společenství Záhoří/Kluky v soutěži Auböck OP dorostu v soutěžním ročníku 2023-2024.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Ivan Šteco (Volyně) 1 SÚ.

Převody trestů: Ondřej Raba (Doubravice) 4 SÚ, Martin Šmejkal (Poříčí) 2 SÚ, Martin Hejman (Kladruby), Radek Kuneš a Jakub Vítovec (oba Sosedovice) 1 SÚ).

VÝKONNÝ VÝBOR

Předseda STK informoval VV o zahájení soutěží OFS 2023-2024 a o vydání nového RS. Tento bude FO a rozhodčím OFS zaslán elektronicky do pátku 25. 8. 2023.

VV Schválil vyplacení náhrad oddílovým rozhodčím z utkání přípravek za období jaro 2023.

VV Projednal přípravu ročenky OFS 2023-2024 a její tisk v počtu 70 kusů.

GTM OFS T. Kostka a člen VV M. Vanduch za KM informovali VV o proběhlém kempu výběrů OFS, dále pak o činnosti výběrů v nadcházejícím soutěžním ročníku. GTM informoval VV o školení trenérů licence C (původní termín byl pro nedostatečný zájem ze strany trenérů FO zrušen, nový bude vypsán v průběhu podzimu 2023), dále VV informoval o náplni své činnosti na období podzim 2023 a soutěži 3+0.

Předseda KR informoval VV o stavu rozhodčích a jejich delegacích k utkáním soutěží OFS. Konstatoval nebývale velký počet omluvenek rozhodčích z delegací, zejména u mladších rozhodčích, což komplikuje obsazování utkání zejména soutěže OPM a 1.B třídy.

VV projednal přípravu VH OFS, která se uskuteční začátkem roku 2024.