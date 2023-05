/FOTOGALERIE/ Odborné komise OFS Strakonice řešily uplynulé kolo soutěží v okrese. Padaly i různé pokuty.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 17. – 23. debna.

Ukládá pokutu 200,- Kč dle RS čl. 34/i FO Dražejov za porušení SŘ §30/4.

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Dražejov za porušení SŘ §53/2 i).

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Bělčice za porušení SŘ §53/2 i).

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Lažiště za porušení SŘ §53/1 j).

Ukládá pokutu 200,- Kč dle RS čl. 34/i FO Sousedovice za porušení SŘ §61/1 a 2. (v ZoU PM Sousedovice – Dražejov není kromě střelců branek nic jiného vyplněno. Zápis doplnila STK).

Upozorňuje FO na skutečnost, že ani oddílový rozhodčí (laik) nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele.

Nařizuje termíny dohrávek následujících utkání takto: OP muži: Číčenice – Štěkeň A 8.5. v 17:00 hod. OP přípravvky starší B: Sousedovice – Vodňany 8.5. v 10.

Nařizuje fotbalovým oddílům z odložených utkání o víkendu 22. 4. – 23. 4. vložit do IS dohody náhradních termínů dotčených utkání, případně tyto dohody se souhlasy soupeřů zaslat mailem k rukám STK nejpozději do příštího zasedání STK 2. 5. 15:00 hod. V případě nedohody budou termíny utkání ze strany STK nařízeny.

Ruší s platností od 26. 4. 2023 chybnou část RS 2022-2023 v jeho čl. 14 – Soutěže mládeže se v části Mladší žáci vypouští věta: V soutěži mladších žáků je povolen start 3 hráčů ze soupisky A mužstva, která je v rozporu s RS čl. 10 a s platným zněním SŘ FAČR

Opakovaně upozorňuje FO na důsledné dodržování ŠR §53, který mj. nařizuje uvádět v základní sestavě kapitány družstev.

Schvaluje odehraná utkání kromě OP MLŽ Dražejov – Bavorov / Prachatice B.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Luboš Krupka (Mnichov) 3 SÚ.