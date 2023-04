/FOTOGALERIE/ Odborné komise OFS Strakonice hodnotily uplnulé kolo soutěží na Strakonicku a zabývalo se odloženými zápasy.

Odborné komise OFS hodnotily další kolo soutěží na Strakonicku. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 10. – 16. dubna.

Ukládá pokutu 400,- Kč dle RS čl. 34/i FO Blatná za porušení SŘ §53/1a (v ZOU ve 4 utkáních přípravek není uveden Hlavní pořadatel).

Upozorňuje FO Volenice na věnování zvýšené pozornosti při vyplňování ZOU. Do zápisu se neuvádí technický doprovod družstva.

Nařizuje fotbalovým oddílům z odložených utkání o víkendu 15. – 16. dubna vložit do IS dohody náhradních termínů dotčených utkání, případně tyto dohody se souhlasy soupeřů zaslat mailem k rukám STK nejpozději do příštího zasedání STK 25. dubna 15:00 hod. V případě nedohody budou termíny utkání ze strany STK nařízeny.

Schvaluje změnu hrací plochy utkání OP mužů Štěkeň – Lom. Utkání bude odehráno v původním termínu 23. 4. 2023 v 17:00 hod. na hřišti UMT Strakonice.

Provedla kontrolu vložení soupisek a seznamů hráčů v IS.

Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Ladislav Kubovec (Balvani Strakonice) 1 SU.