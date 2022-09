Konstatuje nedostavení se FO společenství Bavorov / PT B k utkání OPD Mirovice B / Čimelice B – Bavorov / PT B a předává FO Bavorov k dořešení DK s návrhem kontumace ve prospěch domácího oddílu a s případným udělením finančního postihu FO Bavorov.

Ukládá FO Bavorov úhradu náhrady 3 360,- Kč (2 x 56 km x 30 Kč) za neuskutečněné utkání ve prospěch FO Mirovice dle RS čl. 8/a. Úhradu je oddíl povinen uhradit na účet FO Mirovice do 23. 9. 2022 a kopii dokladu o uhrazení zaslat k rukám STK.

Bere na vědomí vystoupení FO společenství Bavorov / PT B ze soutěže OPD a předává FO Bavorov k dořešení DK s návrhem udělení finančního postihu za vystoupení ze soutěže v rozehraném ročníku. Dosavadní výsledky tohoto oddílu budou anulovány.

Provedla kontrolu ZoU z utkání odehraných v týdnu 5. 9. – 11. 9. 2022.

Na základě provedených kontrol ZoU zjistila nedostatky v zápisech zejména soutěže OPD a žádá FO a HR dotčených utkání této soutěže o důsledné dodržování RS čl. 14 a jeho úpravu a doplnění uvedené v ÚZ č. 3/2022 VV OFS bod č. 3. Zejména pak na dodržování znění při hře na celou HP normální hrací plochy.

Žádá FO o provedení kontrol svých IS (žádosti o změnu termínu utkání). V IS je stále mnoho neschválených dohod, což ztěžuje práci STK a zejména KR při dodatečných delegacích HR k dotčeným utkáním.

Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Pavel Nárovec (Malenice) 1 SÚ.

Kontumace: OPD: Mirovice B / Čimelice B – Bavorov / Prachatice B 3:0.

Pokuty: Bavorov / Prachatice B 2000,- a 7500,-.