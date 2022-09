Ukládá poplatek 500,- Kč dle RS 2022-2023 čl. 33/g FO Junior Strakonice za dohodu vloženou do IS ve lhůtě kratší než 17 dní před původním termínem utkání. Poplatek bude součástí sběrné faktury FO.

Ukládá poplatek 1 000,- Kč dle RS 2022-2023 čl. 33/g FO Bavorov za dohodu vloženou do IS ve lhůtě kratší než 10 dní před původním termínem utkání. Poplatek bude součástí sběrné faktury FO.

Schvaluje změnu pořadatelství PM B Junior C – Vodňany B. Utkání bude sehráno jako Vodňany B – Junior C (hř. Vodňany, 14. 9. v 18.00 hod.).

Oznamuje odložení utkání OPŽ Bělčice – Poříčí a žádá FO o včasné oznámení dohody nového termínu utkání.

Upozorňuje FO na správné vyplňování zápisu o utkání. V zápisu o utkání, jak je nařízeno SŘ FAČR, musí být uveden vedoucí družstva. Identickou osobu nelze pak uvádět jako trenéra družstva (viz. z posledního kola zápis z utkání FO Lom). Dle platného znění RS jde o chybu ve vyplňování zápisu o utkání.

Provedla kontrolu soupisek a seznamu hráčů vložených do IS a zjistila, že v IS nejsou doposud vloženy seznamy hráčů družstev přípravek FO Volenice a Katovice (A a B družstva).

Schvaluje odehraná utkání soutěží Dudák OPM a Dudák III. třída.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Marek Vladislav (Čičenice) 4 utkání, Baloun Richard (Požříčí / Katovice B) 2 zápasy, Suchý Dominik (Osek) 1 utkání.