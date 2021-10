Na základě zjištění a kontroly zápisů o utkání PS A Junior C – Dražejov a ČDD U19A Junior – Sportovní škola Plzeň hraných souběžně na stadionech Sídliště a Křemelka (2. 10. 2021 v 10:00 hod.) konstatuje neúčast HP Lukáše Linharta ID 98051726 při utkání PS Junior C – Dražejov. Jmenovaný je uveden jako HP v Zápisech o utkání v obou uvedených zápasech, což vylučuje jeho účast na obou dotčených utkáních. STK předává Lukáše Linharta ID 98051726 k dořešení DK. Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání a zprávy ohledně provedení kontrol bezinfekčnosti na Covid. Důrazně upozorňuje FO na platnost RS 2021-2022 čl. 31 Střídání hráčů. V ZoU lze uvézt max. 18 hráčů (soutěže dospělých, dorostu, žáků) a 16 (u přípravek). Za opakované porušení tohoto nařízení budou FO počínaje dnem 5. 10. předávány k dořešení DK. Ukládá poplatek za hlášenku 200,- Kč dle RS čl. 33/f FO Bavorov. Poplatek bude součástí sběrné faktury oddílu. Schvaluje dohodu termínu utkání III. třída Kladruby – Bělčice B 23. 10. 2021 v 14:00 hod. (původní termín 6. 11. 2021).

Vzal na vědomí zprávy zástupců odborných komisí: STK – Mach, DK + ekonomika OFS – Kolářík, KM – Kunešová, Kostka. Projednal a schválil účast výběru OFS U17 na Memoriálu Josefa Šurala a v předstihu upozorňuje FO, aby si připravily nominace talentovaných hráčů svých oddílů této kategorie do širšího výběru. Turnaj je určen pro hráče soutěží 1.A třída a OPD. KM v předstihu provede výběr hráčů a včas oznámení organizačních náležitostí včetně termínu turnaje oddílům našeho OFS. Schválil nákup dresů pro výběr OFS U17. Upozorňuje FO na možnost přihlášení se na školení a doškolení trenérů licence C ve Štěkni. Informace a pokyny byly FO již dříve zaslány. Pověřil předsedu OFS opakovaným zasláním dopisu k rukám předsedy FAČR s uvedením problematiky fotbalu na úrovni OFS vyplývající z usnesení VH OFS a JKFS. Dopis obsahující tyto informace již byl jednou na FAČR odeslán a zpětná vazba ze strany FAČR a jejího předsedy nebyla doposud žádná. Projednal aktuální dotační tituly NSA. Projednal přípravu turnajů mládeže OFS v období leden – únor 2022 a pověřil předsedu OFS zamluvením termínů v hale STARZ na uvedené období. VV dále projednal možnost pořádání turnaje kategorie dorost na UMT Strakonice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.