Konkurence mládežnických kolektivů napříč mnoha sporty je na Strakonicku opravdu velká. O to cennější výhra v anketě pro fotbalisty je. „Je to pro nás všechny taková pochvala za výkony, které kluci předváděli. K favoritům společně s námi patřily nejvíce asi holky z házené,“ doplnil trenér fotbalistů U13 Junioru Strakonice Tomáš Kostka.

Podobný úspěch je vždy dílem celého kolektivu. „Za podobnými úspěchy je vždy celá řada věcí a především obětavých lidí. Bezesporu práce trenérů a mých kolegů Marka Švejnohy, Dana Myslíka a Máry Hůzla. A samozřejmě práce a nadšení pro fotbal od kluků samotných,“ dodává T. Kostka.

Mladí fotbalisté si ligu vyzkoušeli již v předešlé sezoně v kategorii U12. Ta skončila v polovině ročníku a Strakoňáci byli uprostřed tabulky. V další sezoně již lize kralovali. Výkonnostní posun tedy jako hrom. „V ročníku 2019/20 jsme si soutěž vyzkoušeli a po výborné letní přípravě jsme do toho začali šlapat a odměnou nám je prozatím první místo v soutěži,“ říká trenér a doplňuje na otázku, jak je složité konkurovat mládeži ze slavných ligových klubů: „Složité to je tak, jak si to člověk udělá. My jsme samozřejmě také výběr z celého okresu, nejenom ze Strakonic. Bez kluků z okolí bychom konkurenceschopní nebyli.“

V nedohraném podzimu Strakoničtí osmkrát vyhráli a neztratili ani bod. Skvělý počin, ale přeci jenom se do paměti vždy zapíše nějaký speciální zápas. „Všechny zápasy měly výbornou úroveň, ale za zmínku stojí především domácí výhra nad Viktorií Plzeň 7:2. Navíc před výbornou diváckou kulisou,“ vybírá Tomáš Kostka zápas, který se hráčům povedl nejlépe.

Fotbal byl, je a bude především o kolektivním pojetí, ale bez výborných individualit by to nešlo. „Určitě nám kvalitní jedinci dělají celý tým. O kluky je zájem jak v Plzni, tak v Českých Budějovicích. Co se týká gólů, tak ty střílíme na různé způsoby, jak ze hry, tak ze standardních situací. Kluci mají od nás trenérů několik způsobů a cest, jak se zachovat, ale samotné řešení na hřišti, je jenom na nich,“ dodává trenér ke střelecké aktivitě svého týmu.

Strakonický celek U13 je spolu již od mladší přípravky. Skvělá parta, kterou utužují společné akce a zážitky. „Je to tak, většina kluků se zná delší dobu a my pro utužování party jezdíme na turnaje do zahraničí, pořádáme letní a zimní soustředění, kde se vše netočí jenom kolem fotbalu. Dále různé opékačky a podobné akce. Kluci zkrátka vytvořili suprovou partu,“ pochvalují si trenéři.

Současná situace nabourala již druhou soutěžní sezonu. To nepřidá nikomu na náladě. „Kluky to doma samozřejmě moc nebaví a trénovat individuálně také moc ne. Pokavaď to šlo, tak jsme se scházeli co nejvíce. Ale donedávné opatření od vládních analfabetů, dva sportovci na hřišti – dva hráči na šest tisíc metrů čtverečních, zhatilo veškeré naše snažení,“ povzdechl si Tomáš Kostka nad různými nelogickými opatřeními.

Se současnou situací jde ruku v ruce i to, jak mládežnické sportovce motivovat, aby u nich zájem o sport neupadal. „Máme s klukama vytvořené skupiny na sociálních sítích, ale ty jim nenahradí přímý kontakt, takže motivace je velmi obtížná,“ doplňuje trenér.

Fotbalisté mají nabouranou již druhou sezonu v řadě. Musí být frustrováni z toho, že nemohou své umění prodat na hřišti a pravidelně si měřit síly se soupeři. „O ten rok přijdou v jejich kategorii všichni, to je na tom jediné spravedlivé. Jinak kluci extra neřeší postavení v tabulce, nebo co bylo, vyjma tohoto prvního místa, raději se koukají, co bude. Chtějí hrát, cestovat a bavit se s kamarády a ne jen online,“ shrnul současnou situaci trenér.

Tomáš Kostka je současně Grassroots trenér mládeže OFS Strakonice. Jaký tedy má on sám názor na situaci, že tato generace fotbalistů přijde o celou jednu věkovou kategorii. Může to mít vliv na fotbalový růst hráčů či jejich odliv? „Vliv to může mít a nemusí. Osobně se domnívám, že se přibližně deset procent kluků k fotbalu již nevrátí. Klady to může mít v tom, že se ti nadšenci určitě budou více těšit a budou trénovat s o to větším zaujetím po tak velké pauze. Tak uvidíme, co nám to vše přinese,“ dodává Tomáš Kostka.