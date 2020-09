SK Čtyři Dvory - SK Slavoj Volyně 7:1 (3:1). Branka Slavoje: 3' Jaroslav Chvosta. Úvodní Sestava Slavoje: Aneta Bačová - Matyáš Kural, Daniel Reindl, Matěj Vávra, Václav Novák - Marie Ulmanová, Vojtěch Kautman, Jaroslav Chvosta, Dominik Beneš - Denis Pikolon, Zdeněk Čikala. Hokejově střídali: Michal Kovačik, Radek Bedlivý, Daniel Steiner, Mikoláš Novotný. Trenér Vladislav Hájek, asistent David Punčochář, vedoucí Taťána Kopáčková .

Do zápasu jsme šli s ambicemi na body, ale tvrdě jsme narazili. Sice jsme se ujali Jardou Chvostou vedení, ale to bylo z naší strany všechno. Vůbec jsme si nevěděli rady s nejlepším hráčem utkání Samuelem Klimešem, kterému zdatně sekundoval další domácí hráč Kevin Balog. Tito hráči se podělili o všechny branky. Opět stejná písnička - rozdílový hráč soupeře - výborně rychlostně vybavený útočník, prostě typ hráče, kterého my bohužel postrádáme. Našim hráčům nešla ani za nepříznivého stavu upřít snaha, ale to bylo málo. Bohužel nám chybí kvalita.

Ml. žáci: SK Čtyři Dvory - SK Slavoj Volyně 6:0 (2:0).

Vladislav Hájek