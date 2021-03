Covidová situace v České republice se příliš nelepší, a tak bylo asi jen otázkou času, kdy se rozhodne o dalším posunu termínu konání Valné hromady Okresního fotbalového svazu Strakonice.

Fotbalisty čeká v dubnu okresní Valná hromada. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Nový termín jejího konání je ve druhé polovině měsíce dubna. „Z pověření předsedy OFS Václava Zábranského oznamuji nový termín Valné hromady OFS Strakonice, který je 21. dubna 2021. Místo a čas konání zůstávají stejné. Stejně tak se posouvá termín pro podávání návrhů na kandidáty na předsedu OFS, do VV a RK OFS. Tyto návrhy je možné podávat nejpozději do 14. dubna 2021 a to písemně buď poštou, nebo na mail OFS Strakonice. Ostatní podmínky pro konání a účast na VH OFS zůstávají v platnosti, tak jak byly již dříve oznámeny,“ informoval o změně konání Valné hromady administrátor OFS Strakonice Petr Mach.