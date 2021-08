SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje dohodu termínu utkání: Starší přípravka A Sedlice – Dražejov 1.9. v 17:00 hod.

Schvaluje hlášenky vložené do IS k 24. 8.

Ukládá poplatek za hlášenku 400,- Kč dle RS čl. 33/f FO Dražejov a Chelčice.

Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.

Zahájila projednávání podaného protestu z utkání OPM Drahonice – Doubravice.

Žádá FO Doubravice na základě znění Procesního řádu FAČR §26 odst. 5 o doplnění podaného protestu dle Procesního řádu FAČR §26 odst. 4 a to v předepsané lhůtě 5 dnů od data podání protestu. Poté STK projednávání protestu dokončí na svém následujícím zasedání.

Upozorňuje FO Čestice na důsledné dodržování povinností při výkonu pořadatelské služby vyplívajících z platných ustanovení Soutěžního řádu FAČR a Rozpisu soutěží OFS Strakonice.

Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Jan Ďulík (Lnáře), Petr Kačírek (Drahonice), Zdeněk Liška (Drahonice), Tibor Mišiak (Lom), Tomáš Martínek (Dražejov) - všichni 1 utkání