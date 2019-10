VÝKONNÝ VÝBOR

Bere na vědomí zprávy předsedů jednotlivých komisí: – KM (Kunešová): informace o připravenosti meziokresního turnaje výběrů v Katovicích. – STK (Mach): informace o dosavadním průběhu soutěží. – KR (Hodánek): informace o aktuálním stavu listiny rozhodčích OFS. – DK (Kolářík): informace o udělených trestech.

Bere na vědomí informace GTM OFS Tomáše Kostky ohledně školení trenérské licence C (4. – 6. 10. v Blatné).

Předseda VV OFS Václav Zábranský informoval přítomné o stavu a plnění sponzorských smluv.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje dohodu termínů následujících utkání: OP dorost Bavorov – Doubravice / Sedlice 12. října od 12:30 hod. OP 35+ Čkyně – Bavorov 21. října od 16:00 hod.

Schvaluje hlášenku: III. tř. muži Hoslovice – Volenice 13. října od 15:30 hod.

Schvaluje odehraná utkání + neschválené z minulé úřední zprávy.

Schválila dohody termínů vložené elektronicky do IS.

Nařizuje FO Vodňany vložit do IS dohody termínů (včetně souhlasů soupeřů) utkání mládeže o následujícím víkendu. Termín do 3. října 18:00 hod.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Jaroslav Kovanda (Poříčí) 1+1 utkání, Jiří Pešír (Poříčí) 1 utkání.