Strakonická odbočka přátel Slavie Praha byla a při tom v osmnácti členech. Nyní se již všichni těší na pohárové utkání do Rotterdamu na Feyenoord.

V neděli vyrazili na 9. kolo Fortuna ligy mezi Slavií a Hracem Králové. To skončilo vítězstvím pražské Slavie 4:1 /2:0/, góly dávali: 7. Kuchta, 40. Samek, 50. Kuchta, 60. Traoré - 90. Kateřiňák.

Strakoničtí Slávisté vyrazili do Edenu na utkání s Hradcem. | Foto: Jan Malířský

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.