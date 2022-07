Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu od 20. – 26. června.

Schvaluje dohrávky soutěže OPPS.

Uzavřela soutěž OPPS soutěžního ročníku 2021-2022.

Oznamuje vítěze soutěže OPPS, kterým je FK Junior Strakonice B.

Žádá FO III. třídy Mnichov, Sousedovice B, zda reflektují na případný postup do soutěže OPM v případě, že vítěz soutěže nebude na postup reflektovat. Svou odpověď zašlete obratem na mail OFS.

Oznamuje, že soutěž mladších žáků bude po vyjádření se klubů z okresu Písek (Mirovice, Oslov) hrána jako společná soutěž obou okresů řízená OFS Strakonice. V okrese Písek se do této soutěže bohužel přihlásila jen tři družstva. Třetí celek Bernartice by hrál společně s OFS Tábor. Vše je zatím v řešení.

Oznamuje konečná pořadí v soutěžích OFS (OP muži, III. třída muži a OP mladší žáci mají tabulky na webu FAČR):

OPPM: 1) Osek, 2) Chelčice, 3) Dražejov, 4) Volyně, 5) Volenice, 6) Bavorov A/PT A, 7) Junior B, 8) Malenice, 9) Poříčí, 10) Cehnice, 11) Bavorov B/PT B, 12) Blatná, 13) Katovice, 14) Vodňany, 15) Stř. Hoštice.

OPPS: 1) Junior B, 2) Volyně, 3) Volenice, 4) Bavorov B/PT B, 5) Katovice, 6)Vodňany, 7) Dražejov, 8) Čestice, 9) Junior C, 10) Bavorov A/ PT A, 11) Sousedovice, 12) Osek, 13) Blatná B, 14) Malenice, 15) Blatná A, 16) Štěkeň, 17) Bělčice, 18) Cehnice, 19) Sedlice/Doubravice.

OPŽ: 1) Sedlice/Doubravice, 2) Bělčice, 3) Sousedovice, 4) Dražejov, 5) Osek/Lnáře, 6) Katovice, 7) Bavorov/PT B, 8) Čestice.

OPD: 1) Stř. Hoštice/Katovice, 2) Sousedovice/Štěkeň, 3) Stachy/Zdíkov, 4) Svéradice/Pačejov, 6) Vodňany, 7) Sedlice/Doubravice.