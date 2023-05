Štěkeň má již splněno, ve III. třídě však zuří boj o postup do přeboru

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalové soutěže dospělých na Strakonicku míří do finiše. Štěkeň slaví čtyři kola před koncem sezony postup do I.B třídy. Kdo však postoupí ze III. třídy, to je stále ve hvězdách.