Aktuální tabulka po podzimu ukazuje, že se máme v odvetách nač těšit. A přejme si, aby to bylo drama až do posledního kola.

Vybojují si postup do krajské I.B třídy hráči Štěkně, nebo se dostane nahoru některé z béček Oseka či Blatné, nebo ještě zaútočí někdo jiný? Napovědět může hned první jarní kolo, ve kterém z první pětice hrají doma pouze Drahonice.

Nejsložitější pozici má v prvním kole béčko Oseka. To jede na hřiště Lomu, který má po podzimu nejproduktivnější útok. Zápas také může ukázat, jak moc to v Oseku s útokem na postupovou příčku myslí. Utkání prvního týmu v KP si přesunuli na sobotní ráno, za béčko tak mohou nastoupit i pendlové z prvního týmu.

1/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 2/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 3/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 4/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 5/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 6/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 7/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 8/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 9/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 10/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 11/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 12/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 13/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice. 14/14 Zdroj: Jan Škrle Fotbalový OP: Poříčí / Katovice B - Drahonice.

Vedoucí Štěkeň zajíždí na desátou Doubravici. Postavení v tabulce tak lídra staví do role favorita, ale první jarní zápasy bývají často ošidné. Nicméně ve Štěkni jsou na tom před jarem s vyhlídkami na postup nejlépe. A důležité je, že sami hráči po postupu prahnou.

Třetím vzadu je béčko Blatné, které zajíždí do Čičenic. Hraje se v sobotu a první tým Blatné zajíždí do Netolic až v neděli. Béčko teoreticky může použit pendly, ale otázkou je, zda by neměl klub hledět především na to, aby se zachránilo áčko v I.A třídě.

Program 12. kola: Lom – Osek B (S, 16), Čičenice – Blatná B, Malenice – Volyně B, Doubravice – Štěkeň (vše S, 16.30), Drahonice – Balvani (N, 15), Dražejov B – Poříčí / Katovice B (N, 16.30).