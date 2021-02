Výkonný výbor OFS Strakonice řešil současnou problematiku fotbalu v okrese. Musel reagovat na přetrvávající vládní stopku v českém sportu.

Start fotbalového jara na Strakonicku se znovu odkládá. | Foto: Jan Škrle

Výkonný výbor vzal na vědomí změnu termínové listiny krajských soutěží a informaci STK o jejích dopadech na soutěže OFS. V návaznosti na to schválil termínovou listinu dohrávek podzimní části soutěží OP mužů, III. třídy mužů a OP dorostu soutěžního ročníku 2020-2021 a předpokládaný termín 4. dubna pro zahájení jarní části ostatních soutěží mládeže a 35+. Termíny dohrávek podzimních kol OP mužů, III. třídy a OP dorostu byly vloženy do IS dne 7. února a pro provedení změn termínů bez souhlasu soupeře v termínu SO – NE bude IS otevřen do 7. března. Pro změny termínu na všední dny musí být zaslána STK písemná dohoda klubů.