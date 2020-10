SK Slavoj Volyně - FK Tatran Prachatice 0:4 (0:3). Úvodní Sestava Slavoje: Aneta Bačová - Daniel Reindl, Denis Pikolon, Matěj Vávra, Václav Novák - Matyáš Kural, Vojtěch Kautman, Jaroslav Chvosta, Dominik Beneš - Zdeněk Čikala, Marie Ulmanová. Hokejově střídali: Jakub Punčochář, Michal Kovačik, Daniel Steiner, Mikoláš Novotný. Trenér: Vladislav Hájek, asistent: Václav Novák, David Pikolon, vedoucí: Taťána Kopáčková

V našem prvním podzimním utkání na domácí půdě s aktuálně vedoucím týmem KP jsme podali bojovný výkon a odešli s přijatelnou porážkou. O vítězi utkání nebylo od samého začátku pochyb, nicméně naší disciplinovanou hrou a dobrou prací v obranné činnosti jsme soupeři alespoň částečně situaci komplikovali, takže se gólově neprosadil tolik, kolik by se očekávalo. Po úvodním inkasovaném gólu v 12' jsme se drželi a inkasovali 2x až v závěru poločasu - 32' a 34'. Ve 2.půli prachatičtí pečetili výhru čtvrtou brankou z přímého kopu. Opět nás podržela Aneta Bačová v brance, zejména v 2.poločase se blýskla dvěma výbornými zákroky. My jsme dopředu hrozili sporadicky, přesto se po obrátce dostal do dvou solidních šancí Jarda Chvosta. V obranné činnosti jsme měli největší potíže s výškovou převahou prachatických a jejich obsazováním při vzdušných soubojích v našem vápně. Z těchto situací jsme také dvakrát po hlavičkách inkasovali.

Jinak jsme ale utkání odehráli se ctí, což domácí publikum po závěrečném hvizdu ocenilo potleskem.

Vladislav Hájek