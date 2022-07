Velkou spokojenost zažíval i předseda klubu Pavel Běloušek. „Měli jsme sice většinu hráčů dorazového ročníku, ale již loni jsme hráli velice dobře a skvělá práce hráčů i trenéra směřovala k tomu, že bychom letos mohli vyhrát. Nejvíce oceňuji partu, která v týmu je. Všichni to vzali za správný konec, poctivě trénovali a vytvořili skvělý kolektiv. To se pak projevilo na hřišti,“ pochválil tým starších žáků Pavel Běloušek a dodal: „Střelecky tým táhnou Tomáš Baloušek s Jakubem Šlapákem a v týmu hraje i velice talentovaná Andrea Koptová. Ta ještě může hrát příští rok a je to skvělý talent na všechny sporty, nejen fotbal. Má neskutečné myšlení a vidět, jak se staví k míči, to je neskutečné. Ani v krajském přeboru chlapů moc takových hráčů není.“

Spokojen nejen s výsledky, ale i celkovým přístupem hráčů k fotbalu, je i trenér Zdeněk Baloušek. „Všechno se odvíjelo od zimní přípravy. Kluci chodili v zimě dvakrát týdně běhat šest až deset kilometrů ať byla zima či ne. Nejsou to již malé děti, a tak jsme veškerou zimní přípravu dělali venku. A na jaře se to vyplatilo. Kam jsme přijeli, tak jsme ve druhých poločasech soupeře přehrávali, protože měli kluci natrénováno. Z toho mohou žít celý rok, protože v létě se toho moc nenatrénuje. Měli poctivou docházku. Sice nás bylo jen dvanáct a tři hráči by mohli ještě nastupovat prvním rokem za mladší žáky, takže z kategorie starších žáků bylo jen devět hráčů. Víceméně jsme odehráli soutěž v devíti, desíti lidech,“ vrátil se k úspěšné sezoně trenér zdeněk Baloušek a dodal: „Fungovala skvělá chemie v týmu. Při tréninku to bylo všechno v pohodě a s úsměvem.“

Starší žáci Sokola Sedlice projeli okresním přeborem naprosto suverénně.Zdroj: Sokol SedliceTomáš Baloušek s Jakubem Šlapákem nastříleli dohromady v základní části sto branek. To je obrovská pomoc pro tým. „To samozřejmě je, ale důležité bylo, že se nám vyhýbala zranění. Kdyby jeden z nich vypadl, tak to takové nebylo. A navíc jsme tam měli moc šikovnou Andreu Koptovou. Kdyby každý trénoval jako ona, tak jsme to vyhráli s ještě větším přehledem. Navíc je to talent na všechny sporty. Hrávala házenou, nyní se kousla do fotbalu, chodí sama běhat, pořád s míčem u nohou. Dělá výborně i atletiku. V přípravě je to vzor,“ doplnil trenér Baloušek.

Starší žáci Sedlice měli v sezoně i skvělé fanouškovské zázemí. „Samozřejmě jsme s klukama jezdili všude na zápasy a pořádně fandili. Ze srdce jim přejeme úspěch, který se jim podařil. Všichni makali a zužitkovali zimní přípravu. Skvělý tým, skvělá parta, výborné vedení týmu. Všude nás bylo slyšet a výhra v soutěži je úspěchem, hráčů, trenérů i fanoušků,“ zní jedním hlasem z řad rodičů a fanoušků sedlických fotbalistů.

V žácích skončilo sedm hráč ročníku 2007. „Dáváme nyní dohromady dorost. Měli jsme seznamovací trénink a přišlo patnáct hráčů a navíc byli dva omluveni. Jsme spojeni s Doubravicí a Osekem, protože každý sám by tým dohromady nedal. Věřím, že je zde o fotbak dobře postaráno a kluci se za pár let prosadí i mezi muži,“ pochvaluje si současný zájem o fotbal Zdeněk Baloušek.