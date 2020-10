Starší žáci: TJ Lokomotiva České Budějovice - SK Slavoj Volyně 0:1 (0:1). Branka Slavoje: 8' Marie Ulmanová. Úvodní Sestava Slavoje: Aneta Bačová - Daniel Reindl, Denis Pikolon, Matěj Vávra, Václav Novák - Matyáš Kural, Vojtěch Kautman, Jaroslav Chvosta, Dominik Beneš - Marie Ulmanová, Zdeněk Čikala. hokejově střídali: Michal Kovačik, Denis Oliver Šuba, Daniel Steiner, Mikoláš Novotný. Trenér: Vladislav Hájek, asistenti: Václav Novák, Jiří Steiner, vedoucí: Taťána Kopáčková

V Českých Budějovicích nám pršelo štěstí. Za trvalého deště na silně podmáčeném terénu se nám podařilo domácí tým dokonale zaskočit. O osudu utkání rozhodla v 9' Marie Ulmanová, když využila chybné rozehrávky mezi domácím gólmanem a obranou. Byl to především bojovný zápas. Domácí měli více ze hry, ale do šancí se nedostávali a když už jim pomohl náš obránce ojedinělým kiksem jinak dobře konsolidované obrany k samostatnému nájezdu, útočník domácích si balón příliš předkopl a Aneta Bačová včas zasáhla. My jsme zahrozili Jardou Chvostou z přímého kopu, když jeho umístěnou střelu do dolního koutu brány domácí brankář vyrazil na tyč.

Druhý poločas měl podobný průběh, domácí si z platonické převahy nevytvořili více než několik přímých a rohových kopů, které naše obrana v čele s Anetou Bačovou zvládla krýt. Na naší straně se v dobré brankové příležitosti ocitl na hranici vápna po odraženém rohovém kopu Michal Kovačik, ale jeho nedůrazná střela našla pouze rukavice domácího gólmana. Poslední minuty již domácí dohrávali v křeči a k závěrečnému náporu se nedostali.

Dle mého názoru byl jeden z hlavních faktorů našeho vítězství lepší připravenost do vstupu utkání a s tím související šťastná brzká branka, která se nakonec ukázala jako rozhodující. Naše mužstvo podalo nadšený bojovný výkon a vydřelo cenné tři body. Pochvalu zaslouží všichni.

Vladislav Hájek