Covidovou přestávku ve fotbalovém dění na Strakonicku vyplňujeme anketními otázkami napříč oddíly hrajícími okresní přebor a III. třídu. Ve druhém díle se zaměřujeme na to, které týmy mají největší postupové ambice. Tedy v případě, že na restart na podzim přerušených soutěží vůbec dojde.

Do I.B třídy má ze Strakonicka nejblíže béčko Junioru. | Foto: Jan Škrle

Pokud se podaří soutěže restartovat, aby byla splněna kvóta pro jejich vyhodnocení, je třeba ještě odehrát šest kol. Kdo má v tom případě největší šance na postup? V přeboru má béčko strakonického junioru čtyřbodový náskok, což jej staví do role favorita. Ale ještě nemá vůbec nic jistého. Na čele III. třídy má sice béčko Sousedovic dva body náskok, ale Radošovice zápas k dobru. Souboj mezi těmito týmy by mohl být ještě hodně zajímavý. A jak to vidí v klubech, které se do ankety zapojily?