Strakonice - V pátek bylo na programu okresní kolo McDonalds Cupu kategorie B na Strakonicku.

Představilo se 15 družstev, která byla nalosována do čtyř základních skupin. Z těch se postupovalo až do soubojů o konečné pořadí. Do finále se probojovaly celky ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice a ZŠ Katovice. Po velkém boji vyhráli kluci ze Strakonic 1:0. O třetí místo si zahráli fotbalisté ZŠ Komenského Blatná a ZŠ Povážská Strakonice. Po bezbrankovém výsledku na penalty vyhráli kluci ze ZŠ Povážská.