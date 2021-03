Fotbalové dění na Strakonicku se zastavilo po víkendu 10. – 11. října 2020, kdy se hrálo osmé kolo Dudák okresního přeboru a Dudák III. třídy mužů. Od té doby STK OFS připravila několik verzí restartu, a to podle aktuálního koronavirového dění. Podle nejnovější verze by soutěže mohly odstartovat 17. dubna.

Stihneme ještě na jaře restart fotbalových soutěží n Strakonicku? | Foto: Jan Škrle

Situace v České republice se však příliš nelepší a zdá se, že ani polovina dubna nebude datem restartu. „Ve chvíli, kdy se bude moci zase trénovat, tak je třeba minimálně tři týdny na přípravu. Není možné hned vletět na hřiště a hrát o body. To by přineslo plno zranění,“ ozývá se z drtivé většiny fotbalových klubů. A jak se na situaci dívají zástupci klubů na Strakonicku? Jsou přesvědčeni o tom, že se dohraje alespoň polovina sezony? Na to dala odpovědi první část ankety Strakonického deníku mezi kluby hrajícími soutěže na Strakonicku. V dalších částech se podíváme na postupové ambice a fotbalové osobnosti z řad hráčů, gólmanů a rozhodčích.