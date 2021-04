Jedním z těch, kteří rozdávají na okresních trávnících radost, je Petr Baloušek hájící barvy Junioru Strakonice B. S průměrem více než jedné vstřelené branky na utkání v rozehraném Dudák okresním přeboru patří mezi TOP kanonýry soutěže. Navíc svými bohatými zkušenostmi přispěl k tomu, že béčko Junioru Strakonice vede s náskokem čtyř bodů přebor. Fotbal je zkrátka jeho velkou vášní.

Kdy a kde začaly Vaše první fotbalové krůčky?

S fotbalem jsem začínal v pěti letech v Přešťovicích, kde jsem bydlel. Byl tam mládežnický oddíl, ve kterém jsme začínali s bráchou a bratrancem Vaškem Mrkvičkou. Od páté třídy jsem přešel do sportovní třídy ve Strakonicích, když jsem přestoupil ze Základní školy ve Štěkni do Strakonic. Hrál jsem pak za ČZ Strakonice.

V kolika letech jste začal hrát za chlapy?

Poprvé to bylo v šestnácti letech. Bylo to ve chvíli, kdy jsem se po odehraných mládežnických kategoriích vrátil zpět do Přešťovic. Ve Strakonicích bylo tehdy plno výborných fotbalistů, a tak jsem se vrátil do klubu, kde jsem s fotbalem začínal. Lákal nás tam Pepík Horňák, se kterým jsme se nyní znovu setkali v Junioru.

To znamená, že jste zažil postupovou éru Přešťovic?

Přesně tak. Zažil jsem postup z I.B třídy do I.A. Tehdy jsme trenéra hodili do stoky plné bahna, takže nám za to pěkně poděkoval. Pak se postupovalo z I.A třídy do kraje, kdy nás trénoval Jirka Janda. Poslední zápas jsme vyhráli v Horní Plané a odtud jsme již jeli v tričkách vítěze I.A třídy. Do krajského přeboru jsme pak šli s vizitkou nejmenší obce v soutěži.

O kvalitní hráče ze Strakonicka byl vždy velký zájem v zahraničí. „Za kopečky“ jste se vydal i Vy.

V zahraničí jsem odehrál sedmnáct let, až do roku 2015. V roce 1998 jsme se s bráchou a Mírou Soukupem dostali do Freyungu. S bráchou jsme tam vydrželi dva roky. Já pak šel do Rakouska, tam jsme pak s bráchou hráli dva roky spolu. On se pak vrátil domů a hrál ve Strakonicích. Já v zahraničí zůstal až do toho roku 2015. Střídavě to bylo v Rakousku a Německu.

Máte zafixovaný nějaký Váš TOP zápas, který v hlavě zůstane navždy?

Doufám, že ty takzvané nezapomenutelné zápasy ještě nějaké přijdou. Ale již jich bylo několik. Kdybych měl vybrat jeden, tak byl asi v Rakousku v St. Oswaldu. V jednom utkání jsem jako nováček dal čtyři góly. Otevřel jsem skóre v první minutě a do poločasu dal druhý gól. Krátce po přestávce třetí a v závěru utkání čtvrtý gól. Pak mě trenér vystřídal, abych si mohl užít ovace fanoušků. Byl to krásný zápas, vyhráli jsme 4:1 a já dal všechny čtyři góly.

Po návratu ze zahraničí jste zamířil rovnou do Junioru?

To ne. Měl jsem nucenou přestávku kvůli úrazu. Přetrhl jsem si v roce 2015 v závěru zimní přípravy v Rakousku křížový vaz. Přišla operace, člověk začal více myslet na rodinu a práci a domluvil jsem se, že již zůstanu v Čechách. V tu dobu hrál brácha kraj v Oseku. Tam začínal s fotbalem i náš tatínek a mě tam lákali. Rozhodl jsem se tedy jít tam a po rekonvalescenci v Oseku dva roky hrál. Pak jsem již zamířil do strakonického Junioru. Do Strakonic mě přetáhl Bohouš Mára a navíc jsem zde začal trénovat děti.

V Junioru se pak sešla parta hráčů, kteří jste s fotbalem začínali spolu.

Je to tak. Když jsem se zpětně díval na fotky, tak je tam Tomáš Kostka, se kterým jsme odehráli spoustu zápasů v mládeži i v sálovce. Hráli jsme s Vencou Mrkvičkou, který je nyní činný v Oseku, jelikož tam má rodinu. Z Junioru to byli Standa Šíp a další. Jsou to ročníky 1978 a 1979 a s těmito kluky jsme toho odehráli spoustu. Tahle generace vlastně vytvořila celé zázemí Junioru. Překvapilo mě, že se do toho tenkrát kluci pustili. Na druhé straně je to dobře, protože město typu Strakonic by mělo hrát alespoň divizi. Kraj je dobrý na sehrání mladých kluků, na vytvoření party, která by časem mohla hrát vyšší soutěž.

Hrajete za béčko Junioru, ale přeci jenom, neláká Vás to ještě naskočit do kraje? Svými zkušenostmi byste těm mladým určitě pomohl.

Před sezonou jsme se o tom bavili. Byly zde takové náznaky od vedení klubu a moc mě potěšilo, že si to přáli i ti dvacetiletí kluci. Probírali jsme to s Luďkem Cimrhanzlem i Tomášem Čakrtem, ale já nemám rád dělat věci jen napůl. Bavili jsme se to tom, že bych jim mohl pomoci a já na rovinu řekl, že pokud nebudu chodit dvakrát až třikrát týdně na trénink a nebudu pak moci odehrát zápas na sto procent, tak raději nechám prostor mladým, aby se vyhráli. Rozumně jsme si o tom popovídali a myslím, že to bylo z mojí strany takto fér.

Za béčko dáváte plno gólů. Jste rozený kanonýr, nebo jste to zkoušel i jinde?

Paradoxně, když jsem z Přešťovic přecházel v žácích do Strakonic, tak jsem hrával pravou zálohu. Přede mnou hrál křídlo Venca Mrkvička. Ve Strakonicích jsem s Víťou Reiserem začínal na stoperu. Tam jsem vydržel celu mládežnickou kariéru i ligu dorostu. Když jsem začal hrát zpět v Přešťovicích za muže, tak na beku. Před sebou jsem měl Vencu Chmiela a vpředu hrál Jirka Kříž, který nyní dělá v Katovicích asistenta Přemkovi Šroubovi. Hráli tam i další skvělí hráči a záda nám v bráně kryl Bohouš Mára. Mě to však z beka stále táhlo dopředu. Ze šesti zápasů jsem dal čtyři góly. Po přestupu do Německa jsem chtěl hrát v útoku, dávat góly a rozhodovat zápasy. To mě zkrátka bavilo. To je zkrátka koření fotbalu. Góly tam padají, a tak má člověk pořád chuť hrát.

Máte přehled, kolik jste branek nastřílel celkem?

Nebude to jako Pepi Bican či Cristiano Ronaldo, ale kolem čtyř set jich je. Hraju od pěti let, mám za sebou šestatřicet sezon. V Rakousku a Německu jsem za těch sedmnáct let dal sto osmdesát branek.

Pokud se ještě restartuje současná přerušená sezona, bude Junior B postupujícím do I.B třídy?

Je to náš cíl. Před sezonou jsme si s trenérem Pepíkem Mrázem, ke kterému přišel ještě výborný asistent Roman Malý, řekli, že nic jiného nás nezajímá. Za tím jsme si šli a doufám, že se potřebný počet zápasů ještě regulérně dohraje a my nahoru půjdeme. V rámci toho, že áčko hraje krajský přebor, mělo by béčko do I.B třídy jít.

Porazili jste druhé Malenice, které na béčko Junioru ztrácejí čtyři body. Ale nejenom tento celek hraje velice dobrý fotbal. Jak úroveň fotbalu na strakonicku vnímáte?

Jsou tam celky s velice solidní kvalitou. Jsou tam hráči mého věku, v této soutěži kariéru dohrávají a mají té soutěži svými zkušenostmi co dát. Sice tam logicky jsou i celky s nižší kvalitou, ale to v žádném případě nesnižuje kvalitu soutěží na Strakonicku do nižších pater v republice. Řekl bych, že do té osmičky je velice slušná kvalita. Náš celek je docela dobře složen věkově. Máme tam mladé kluky, na druhé straně i ty zkušené a pak i benjamínky, kteří přišli z dorostu.

Odpískali jsme předchozí sezonu, ta současná je s dohráním na hraně. Co by to mohlo s fotbalem na nižších patrech udělat, kdyby se nedohrálo a naopak stále čekalo na to, kdy se konečně vůbec začne hrát?

Ti, co fotbal milují, jsou zdravotně v pořádku a mají podobné zázemí jako je ve Strakonicích, tak ti u fotbalu zůstanou i nadále. Tam by problém s hráči být neměl. Horší by to mohlo být u vesnických týmů. Některé kluby mají pouze jedno mužstvo a již v předchozích letech se jim horko těžko lepila zápasová sestava. Kolikrát v situaci, že byl maximálně jeden hráč na střídání. Tam může do budoucna přijít existenční problém. Budou mít problém dát dohromady počet hráčů, ale to je bohužel realita českého fotbalu současné doby. A je třeba říci, že pokud zde nebudou tyto vesnické kluby, nebudou tyto nižší soutěže, tak nebudeme mít nové Nedvědy, Kollery, Poborské a jim podobné hvězdy. Je škoda, že i vinou současného koronaviru na vesnicích fotbal zaniká. Fotbal by se asi časem stejně přesunul ve větší míře do měst, ale současná situace to velmi urychlí.

Říká se, že každý hráč přes rok těží z kvalitní zimní přípravy. Letos nebyla žádná. Jak jste se udržoval v kondici Vy sám?

Zimní příprava byla vždy pro fotbalisty velký očistec. Já ji nesnášel a nesnáším dodnes. Na druhou stranu to k fotbalovému životu zkrátka patří. Co se týče mne, tak já se udržuji dlouhodobě v kondici. Navíc trénuji i děti, takže jsem zodpovědný i za ně. Mám tam syna a spousty dalších šikovných kluků i děvčat. Se synem chodíme trénovat každý týden minimálně dvakrát. Hlavně se jdeme proběhnout, na kolo, posilování a podobné aktivity. Myslím si, že kdyby v tuto chvíli sezona začala, a myslím si, že mluvím i za ostatní kluky z béčka Junioru, tak budeme mít dobře natrénováno a nemusíme se toho startu obávat. Osobně s fyzičkou dlouhodobě problém nemám, i když bych možná již měl věk na to uvažovat o tom, že pověsím kopačky na hřebík. Ale zatím mě fotbal pořád baví a naplňuje. Navíc mám kolem sebe spoustu lidí a hlavně rodinu, která mi umožňuje fotbal hrát a bavit se jím. A důležité je pro mne i to, že se mohu věnovat také strakonické fotbalové mládeži.