Restart fotbalových soutěží na Strakonicku, které v polovině října zastavilo nařízení Vlády České republiky, je stále v nedohlednu.

Pavel Hoško je oporou fotbalistů Sokola Malenice. | Foto: Archiv gólmana

Prodlouženou přestávku využil Strakonický deník k tomu, aby se blíže podíval do života v nejnižších fotbalových patrech. V předchozích tématech jsme rozebírali názory zástupců klubů na možnost restartu soutěží a v případě, že na ně opravdu dojde, tak i na vyhlídky jednotlivých klubů na postup do I.B třídy či okresního přeboru. Rozebrali jsme také anketu, která mapovala největší fotbalové osobnosti okresních trávníků. Tou nejvýraznější se stal Petr Baloušek z béčka strakonického Junioru, který se v obsáhlém rozhovoru rozpovídal o své bohaté hráčské kariéře u nás i v zahraničí. V další části náhledu do okresního fotbalu na Strakonicku se budeme věnovat gólmanům.