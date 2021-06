„Zajímavé semifinále mezi Lomem a Drahonicemi skončilo 1:1, na penalty postoupily již po čtvrté sérii (1:3) Drahonice,“ informoval předseda OFS Strakonice Václav Zábranský a přidal svůj hodnotící pohled na utkání: „Obě družstva měla problémy se sestavami a také velkým teplem. V průběhu zápasu dorazily oběma mužstvům posily a tak se i střídalo. Drahonice byly v prvním poločase lepší a také proto šly do vedení ve 33. minutě, kdy skóroval Lukáš Moudrý střelou z dvaceti metrů. Ve druhém poločase se hra vyrovnala a v 54. minutě, po faulu na Vierera kopal Lom penaltu a Martin Souhrada vyrovnal na 1:1. Ve zbytku zápasu měli Drahoničtí více střel na branku, ale všechny skončily nad domácí brankou. Ani domácí už zařízení pořádně netrefili. Přišly tak na řadu pokutové kopy a v těch se domácímu Lomu vůbec nedařilo, když byl již po čtvrté sérii stav 1:3 pro Drahonice. Rozhodující penaltu proměnil Jakub Brůžek.“

Finálové utkání se odehraje v sobotu 26. června od 17 hodin na nově zrekonstruovaném stadionu ve Volyni. „Utkají se vítězové semifinálových zápasů, Doubravice versus Drahonice. OFS Strakonice by chtěl pozvat na toto utkání všechny příznivce okresní kopané, aby byl vytvořen pěkný rámec tohoto zápasu, který bude dokončením jediné fotbalové soutěže v ročníku 2020-2021. Utkání budou rozhodovat rozhodčí OFS Strakonice – Miloslav Homola, David Rotschedl, Jiří Iral. Ženy a děti do patnácti let budou mít vstup zdarma,“ pozval na vyvrcholení sezony v okresním fotbale Václav Zábranský.