/FOTOGALERIE/ O víkendu startuje jarní část fotbalových okresních soutěží na Strakonicku. Především v Dudák okresním přeboru mužů se čeká lítý boj o prvenství. Zapojte se do Ankety Deníku a přidejte svůj názor, koho tipujete jako vítěze soutěže.

Dudák OP muži: Osek B - Drahonice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Dudák fotbalový okresní přebor mužů na Strakonicku je po podzimu pořádně zamozaný. Dá se říci, že do souboje o první místo může zasáhnout až sedm týmů, kdybychom hovořili o rovině teoretické, tak dokonce až devět. Ale buďme při zemi a podívejme se na to, co nás na jaře čeká.

Před mužstvy je ještě jedenáct kol. Po podzimu vede tabulku o tři body béčko Oseka před Doubravicí, o další bod dál jsou Cehnice, šest jich ztrácí béčko Blatné a sedm pak trojice Lom, Drahonice a Malenice. V tříbodovém systému to není žádná velká ztráta. A kdo má největší ambice?

Jedna věc je okresní přebor vyhrát a druhá pak akceptovat postup do I.B třídy. Tady může být u některých z těchto sedmi týmů určité dilema. Hned v prvním jarním kole hostí v sobotu druhá Doubravice vedoucí béčko Oseka. A jelikož si první tým Oseka neposunul utkání se Semicemi na neděli, ale hraje v sobotu souběžně s béčkem, nemůže záložní tým počítat s žádnými pendly. V Oseku tak asi nebudou "tlačit na pilu" směrem k postupu, ale spíše se soustředí na záchranu áčka v krajském přeboru. A naprosto stejná situace je u dalšího béčka z popředí, Blatné. Áčko hraje souběžné se zálohou, a tak ani Blatenští nepoužijí nikoho z pendlů. Navíc mají před sebou hromadu práce, aby udrželi I.A třídu.

A právě hned první kolo může mnohé naznačit v tom, kdo by mohl zabojovat o první místo. Zda to béčka nechají na ostatních týmech, nebo se jim pokusí cestu za prvenstvím znepříjemnit.

Zapojte se do naší ankety a dejte své hlasy týmu, o kterém si myslíte, že přebor vyhraje, případně by měl postoupit do I.B třídy.