„Na třetí pokus to snad vyjde,“ říkají si fotbaloví fanoušci, hráči i funkcionáři na Strakonicku. Poslední dvě sezony předčasně ukončil koronavirus, ta další startuje nyní o víkendu.

Startují okresní fotbalové soutěže. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Okresní přebor Dudák se opět odehraje za účasti třinácti družstev. Ač se po posledních dvou sezonách nepostupovalo ani nesestupovalo, k jedné výměně přeci jen dojde. Osek B dobrovolně odešel z I.B třídy a jeho místo v nejnižší krajské soutěži zaujme béčko Junioru Strakonice. „Bavili jsme se o této situaci dlouhodobě. Není třeba si nic nalhávat, dvakrát nás v B třídě zachránil covid. Výbor klubu na to měl nějaký názor, ale rozhodnutí jsme nechali na hráčích. Je lepší hrát o čelo v okrese, než o záchranu v B třídě. Pokud si kluci vykopou postup, tak se můžeme do krajských soutěží zase vrátit,“ uvedl k přesunu béčka Oseka do okresu sportovní manažer klubu Václav Mrkvička.