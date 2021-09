OP STARŠÍ PŘÍPRAVKA Junior B – Blatná 26:0 (15:0) . Střelci neuvedeni. Junior C – Volenice 9:6 (3:1). F. Peleška 5, L. Krejčová 2, L. Miklas a R. Polena – M. Šíma 2, J. Hanzlík, P. Průcha, J. Otradovec a J. Šíma. Sousedovice – Sedlice / Doubravice 18:4 (9:1). J. Štěpánek 7, M. Kešner 5, P. Brabec 4, R. Peterka 2 – V. Šindelář 3, F. Šandera. Dražejov – Bělčice 7:1 (2:1). T. Štván 5, A. Karol a D. Obendrauf – V. Štefan. Katovice – Blatná B 9:8 (4:4). D. Barvíř 5, N. Milčicová 3, A. Kadlec – A. Bolina 6, A. Voříšek a P. Týma. Bavorov / Prachatice – Osek 9:4 (6:0). J. Bandura a L. Černý 3, J. Čičák, V. Ludačka a M. Šafránek – M. Hraše 2, P. Plšek a A. Demetr. Cehnice – Bavorov B / Prachatice B 3:15 (2:9). K. Havelec 2, J. Zikeš – D. Ausberger 9, M. Kucul 4, T. Kouba a V. Kouba. Vodňany – Čestice 6:4 (1:2). D. Mach 3, M. Tampír, F. Vavruška a F. Čížek – S. Menšík 3. Volyně – Štěkeň 19:1 (11:1). J. Frček 6, D. Hrdina 4, M. Pilnáček 3, R. Nový 2, M. Hrdina, S. Hebr, O. Nárovec a P. Podlešák – T. Váchal.

Bavorov B – Kladruby 1:1 (1:1). 25. J. Blažíček – 42. J. Kuncl. Čestice – Mnichov 3:4 (2:3). 19. F. Hromek, 34. a 80. O. Stiblík – 14. M. Bártík, 32., 38. a 79. M. Němec. ČK: 1:0 (40. M. Stiblík). Lnáře – Radošovice 5:0 (1:0). 34. a 88. (PK) O. Holman, 66. J. Ďulík, 76. J. Rauscher, 78. J. Mourek. Hoslovice – Štěkeň 3:6 (1:2). 25., 51. a 87. J. Kadlec – 12. J. Maršala, 40. V. Poláček, 50. D. Spišský, 60. R. Macků, 81. a 84. J. Kačmár. Poříčí B / Katovice C – Sousedovice B 2:3 (1:1). 31. P. Civáni, 60. M. Smejkal – 44. a 84. J. Janáček, 80. O. Novák. ČK: 1:0 (82. L. Petřík. Volyně B – Bělčice B 5:0 (3:0). 3. a 54. J. Jiřík, 19. J. Kubeš, 33. A. Boška, 50. D. Novotný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.