OP STARŠÍ PŘÍPRAVKY Sousedovice – Katovice 13:3 (5:2). P. Brabec 6, J. Štěpánek, M. Kešner a O. Novák 2, R. Peterka – P. Škotko 2, D. Pavlík. Blatná – Bělčice 13:2 (7:2). A. Bolina 6, O. Braun, L. Fous a P. Týma 2, D. Viktora – V. Čtverák a O. Turek. Sedlice / Doubravice – Junior B 0:27 (0:16). M. Voříšek 9, D. Čadek 6, P. Baloušek 5, O. Mihalo 3, M. Chvosta 2, D. Petrů a J. Šonský. Junior C – Blatná B 6:4 (1:2). L. Miklas 3, F. Gerčák, R. Polena a F. Peleška – A. Bolina 3, O. Kuss. Volyně – Bavorov B / Prachatice B 24:5 (11:0). T. Kadlec 12, R. Nový 7, J. Frček 3, P. Podlešák a D. Hrdina – M. Šafránek 3, M. Kucul 2. Vodňany – Osek 6:4 (2:2). Š. Beránek 2, F. Vavruška, D. Mach, J. Pražan a T. Mach – A. Demetr 4. Štěkeň – Malenice 3:11 (0:8). O. Plášil 2, T. Váchal – J. Škopek 6, F. Sajfríd 4, L. Pravda. Cehnice – Bavorov / Prachatice 0:19 (0:9). J. Bandura 6, Š. Sebera a J. Čičák 3, T. Vávra, M. Šafránek a L. Černý 2, S. Zdychyncová.

DUDÁK III. TŘÍDA Radošovice – Mnichov 0:1 (0:1). 5. Havelec. Hoslovice – Sousedovice B 4:1 (2:1). 14. T. Rezek, 41. L. Kočí, 52. J. Kadlec, 68. J. Rychtář – 30. M. Rataj. Lnáře – Kladruby 1:3 (0:1). 80. D. Barát – 45. J. Mareš, 72. Z. Biněda, 74. J. Kuncl. Čestice – Štěkeň B 2:3 (1:2). 17. M. Novák, 83. O. Kotlík – 25. L. Pavlík, 44. L. Kurpil, 77. J. Kačmár. Cehnice B – Bělčice B 0:4 (0:0). 49., 55. a 89. P. Průcha, 77. P. Folberger. Volyně B – Poříčí B / Katovice C 4:1 (0:0). 75. a 80. J. Jiřík, 82. D. Novotný, 88. L. Novotný – 52. J. Presl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.