/FOTOGALERIE/ Okresní fotbalové soutěže sice mají zimní spánek, ale generaita řeší aktuální problematiku. Hlavním bodem jednání VV OFS Strakonice bylo zajištění zimních halových turnajů.

VV OFS se zbýval zajištěním mládežnických turnajů. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Hned v lednu 2024 se sešlel Výkonný výbor OFS Strakonice a jednal o aktuálních otázkách fotbalu v okrese.

VV projednal a schválil organizační obsazení turnajů mládeže OFS takto:

Mladší přípravka: ředitel turnaje Michal Vanduch, Tomáš Kostka – GTM OFS.

Starší přípravka: ředitel turnaje Jiří Iral, Tomáš Kostka – GTM OFS.

Mladší žáci: ředitel turnaje Petr Mach, Pavel Běloušek, Tomáš Kostka – GTM OFS.

Starší žáci: ředitel turnaje Václav Krejčí, Michal Vanduch, Tomáš Kostka – GTM OFS.

Dorost: ředitel turnaje Michal Vanduch, Václav Krejčí, Tomáš Kostka – GTM OFS.

Schválil odměny pro rozhodčí na turnajích OFS ve výši 1 000,- Kč/ hrací den a pro pořadatele 600,- Kč/hrací den.

Bere na vědomí informace o dotaci OFS. Informaci podali p. Mach a p. Kolářík – dotace byla vložena do IS dle požadavků FAČR.

Bere na vědomí informace o ekonomické situaci OFS – M. Kolářík a stavu sponzorských smluv – V. Zábranský.

Projednal stav příprav VH OFS (termín: 7. 2. 2024 v 16:00, místo: degustovna Pivovaru Strakonice).

Projednal případné kandidatury na volební VH OFS 2025.

Bere na vědomí informaci předsedkyně komise mládeže M. Kunešové ohledně turnaje WU13 v Milevsku.

Upozorňuje fotbalové oddíly a členskou základnu na blížící se termín zaplacení členských příspěvků FAČR. V souladu s platným zněním Evidenčního a registračního řádu FAČR musí být tento uhrazen do 28. 2. 2024. Výše příspěvků je následující: 200,- Kč jednotlivec do 18 let, 400,- Kč ostatní fyzické osoby. Příspěvek lze hradit jak samostatně, tak i prostřednictvím hromadné platby klubu.