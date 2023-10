/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tak vyronaný fotbalový Dudák okresní přebor mužů na Strakonicku, jako je v této sezoně, nikdo dlouho nepamatuje. O překvapivé výsledky není nouze a favorité mnohdy v utkání klopýtají. Jak to vidíte vy, fanoušci? Komu přejete půltitul? Kdo půjde na zimní přestávku na čele tabulky?

Dudák OP muži: Osek B - Drahonice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Dudák okresní přebor fotbalistů na Strakonicku má před sebou poslední dvě kola podzimní části a čert aby se v tom vyznal, který z týmů popředí tabulky si myslí na postup. Většinou, když se někdo objeví na čele tabulky, tak brzy nečekaně klopýtne a nejraději ještě na domácím hřišti (viz poslední dvě kola: Mlalenice - Osek B 0:2 a předtím Osek B - Drahonice 1:2).

Dvě kola před koncem podzimu svorně vedou tabulku béčka Blatné a Oseka. Záloha Blatné si žije víceméně vlastním životem a není až tolik závislá na výpomoci z áčka. Béčko Oseka zpočátku sezony některé hráče z áčka využilo, v posledních zápasech je to spíše mix zkušenosti s mládím z dorostu. Malenice vedly po sedmi kolech a vypadalo to, že si půjdou pro podzimní prvenství. Pak však přišly dvě porážky s béčky Sousedovic a Oseka. V závětří čeká na šnci Doubravice, která ztrácí na čelo tři body, o další bod zpět jsou silné celky Lomu a Cehnic.

Jak to tedy dopadne? S kým hraje v posledních dvou kolech vedoucí čtyřka? Béčko Blatné hostí nyní o víkendu Drahonice a v posledním podzimním kole jede do Lomu. Béčko Oseka hraje s Lomem nyní a v dalším kole jede na společenství Poříčí / Katovce B. Maleničtí hrají nyní s Poříčí / Katovice B a příště zajíždějí do Doubravice. A Doubravice před derniérou s Malenicemi nyní zajíždí na béčko Sousedovic. Závěr podzimu tedy může být pořádně zamotaný, jak to tedy podle vás, fanoušků, dopadne? Hlasovat můžete do půlnoci ze soboty na neděli.