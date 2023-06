/FOTOGALERIE/ Definitivní tečku za sezonou fotbalových soutěží na Strakonicku udělaly i odborné komise. Nyní již je na řadě galavečer s předáním ocenění a losování nového ročníku.

Odborné komise OFS uzavřely sezonu. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 12. – 18. června.

Schvaluje odehraná utkání.

Jako pověřený orgán řízením soutěží uzavřela soutěžní ročník 2022-2023 soutěží OFS Strakonice.

Oznamuje umístění družstev na prvních třech místech jednotlivých soutěží takto:

Dudák OPM: 1) TJ Otavan Štěkeń A, 2) TJ Drahonice, 3) TJ Blatná B.

Dudák III. třída: 1) TJ Sokol Kladruby, 2) FC Znakon Sousedovice B, 3) SK Hoslovice (o třetím místě rozhodl dle SŘ FAČR §18/3 vyšší počet bodů ze vzájemných utkání s TJ Sokol Mnichov).

Auböck OP starší dorost: 1) FK IPD service Kestřany, 2) TJ Sokol Střelské Hoštice, 3) TJ Sokol Sedlice/TJ Sokol Doubravice.

Mane OP žáci: 1) TJ Dražejov, 2) TJ Osek/TJ Sokol Lnáře, 3) FC Znakon Sousedovice.

Český trávník OP mladší žáci: 1) FK Junior Strakonice B, 2) TJ Sokol Bavorov/ TJ Tatran Prachatice B, 3) TJ Dražejov.

Protom OP starší přípravka: 1) FK Junior Strakonice B, 2) SK Slavoj Volyně, 3) SK Otava Katovice A.

Prima OP mladší přípravka: 1) FK Chelčice (o prvním místě rozhodl dle SŘ FAČR §18/3 vyšší počet bodů ze vzájemného utkání s FK Junior Strakonice B) , 2) FK Junior Strakonice B, 3) TJ Sokol Malenice.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Ondřej Raba (Doubravice) 4 SÚ, Martin Smejkal (Poříčí) 3 SÚ, Martin Hejman (Kladruby), Jakub Vítovec a Radek Kuneš (oba Sousedovice) 1 SÚ.

Pokuty: Rozhodčí Ondřej Sadlak 500,- korun.

VÝKONNÝ VÝBOR

Předseda VV a předseda DK informovali o průběhu pracovního setkání České komory FAČR.

VV projednal finální přípravy Galavečera fotbalu a losovacího aktivu a upozorňuje fotbalové oddíly na dochvilnost k prezenci nejpozději do 16:15 hod. (28. června).

Schválil uzavření soutěžního ročníku 2022-2023 soutěží OFS dle předloženého návrhu STK a v souladu se SŘ FAČR.

Projednal systém soutěží nového soutěžního ročníku 2023-2024 a z důvodu velkého počtu (19) přihlášených FO do soutěže ml. přípravek VV schválil rozdělení této soutěže do tří skupin s tím, že se tato soutěž bude hrát na podzim dvoukolově a v jarní části opět tři skupiny, ale již dle výkonnosti a opět dvoukolově.

Projednal a schválil ocenění nejlepších střelců, hráčů jednotlivých soutěží OFS a individuální ocenění takto:

Otavský zlatý Český pohár: Střelec: Václav Kynkor – TJ Otavan Štěkeň - 7 branek. Hráč: Ondřej Kuncl – TJ Dražejov.

Prima OP mladších přípravek: Střelec: Lukáš Duběda – TJ Osek - 104 branek. Hráč: Jakub Malkus – FK Chelčice.

Protom OP starších přípravek: Střelec: Dominik Barvíř – SK Otava Katovice - 84 branek. Hráč: Patrik Průcha – FC Volenice 2013.

Český trávník OP mladších žáků: Střelec: Filip Kouba - spol. Bavorov/Prachatice B - 21 branek. Hráč: Lukáš Matějka – FK Junior Strakonice.

MANE OP žáků: Střelec: Daniel Šimon Nováček – TJ Dražejov - 59 branek. Hráč: Jakub Štván – TJ Dražejov.

AUBÖCK OP dorostu: Střelec: Štěpán Keclík – TJ Kestřany - 29 branek. Aráč: Adam Hackerschmied – TJ Sokol Sedlice.

Dudák III. třída: Střelec: Martin Bártík – TJ Mnichov - 27 branek. Hráč: Petr Vojtíšek – TJ Čestice.

Dudák OP muži: Střelec: David Krejča – TJ Drahonice - 31 branek. Hráč: Michal Mišiak – TJ Lom.

Nejlepší hráčka soutěžního ročníku 2022-2023: Nella Zíková – FK Junior Strakonice.

Nejlepší hráč soutěžního ročníku 2022-2023: Jan Maršala starší – Otavan Štěkeň.

Fotbalový matador soutěžního ročníku 2022-2023: Josef Tisot – FC Znakon Sousedovice.

Cena OFS Strakonice: za 1.000 utkání za SK Hoslovice: Jaroslav Vrzal – SK Hoslovice.

Výše jmenovaní budou oceněni v rámci Galavečera fotbalu OFS Strakonice 28. června ve velkém sále Sokolovny Strakonice. Zahájení je v 16:00 hod. Dále bude oceněn i nejlepší rozhodčí soutěží (uzávěrka hlasování je v pátek 23. června).