Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu od 13. 6. do 19. 6.

Konstatuje nenastoupení družstev FO Čestice – žáci, Bělčice – PS, Vodňany – PS, Svéradice/Pačejov – OPD k utkáním nadstaveb soutěží mládeže (vše v předstihu oznámeno) a předává uvedené oddíly k dořešení DK s návrhem kontumace dotčených utkání.

Uzavřela soutěžní ročník 2021-2022 kromě soutěže OPPS (zbývá dohrát utkání Malenice – Blatná B a Volyně – Junior B).

Oznamuje vítěze soutěží OFS s právem postupu takto:

OPM – FK Chelčice

III. tř. – TJ Sokol Mnichov

OPD – společenství Střelské Hoštice/Katovice

OPŽ – společenství Sedlice/Doubravice

OPMLŽ – Otavan Poříčí

OPPM – TJ Osek

Žádá FO III. třídy Mnichov, Volyně B, Sousedovice B a Hoslovice, zda reflektují na případný postup do soutěže OPM v případě, že vítěz soutěže nebude na postup reflektovat. Svou odpověď zašlete obratem na mail OFS.

Oznamuje, že soutěž dorostu se bude hrát společně s družstvy OFS Prachatice, ze kterého jsou přihlášeni Stachy/Zdíkov, Vlachovo Březí, Lažiště/Husinec (hř. Lažiště).

Oznamuje, že dle návrhu KM OFS se soutěže přípravek budou hrát turnajově tzv. triangly (miniturnaj tří družstev) na stadionech oddílů, které splňují minimální požadavek pro zabezpečení využití kabin pro tři družstva. Do soutěže PS je přihlášeno 16 družstev a do soutěže PM pak 19 družstev.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Ladislav Říha (Dražejov) 3 utkání.

Kontumace: OP starší přípravky Katovice - Vodňany 3:0, Vodňany - Katovice 0:3 a Cehnice - Bělčice 3:0. OP dorost Stachy / Zdíkov - Svéradice / Pačejov 3:0. OP žáci Čestice - Bavorov / Prachatice B 0:3.

Pokuty: Vodňany 600 + 900 korun. Bělčice 600 korun. Svéradice / Pačejov 600 korun. Vše za narušení regulérnosti soutěže z důvodu nenastoupení k utkání.