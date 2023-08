/FOTOGALERIE/ K fotbalovým soutěžím mužů se na Strakonicku přidal i přebor dorostu. Odborné komise OFS měly co řešit, disciplinárka měla napilno.

Odborné komise OFS hodnotily uplynulé kolo soutěží. Ilustrační foto. | Foto: Jan Skrle

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu Zápisů z utkání odehraných v týdnu od 21. do 27. srpna.

Bere na vědomí zprávu HR z utkání OPM Blatná B – Balvani Strakonice a upozorňuje FO Blatná na včasné poskytování nápojů pro hostující družstva (nejpozději v poločasové přestávce).

Bere na vědomí obdržené seznamy hráčů společenství a nařizuje dle SŘ příloha 2 §9 následujícím společenství FO: Lažiště/Nebahovy, Mirovice B/Čimelice B, Sedlice/Doubravice, Stachy/Zdíkov a Záhoří/Kluky zaslat seznamy hráčů společenství do příští schůze STK tj. 5. září (nejmenší počet hráčů jednoho oddílu ve společenství jsou 3)!

Bere na vědomí obdržené seznamy oddílových HR pro soutěže přípravek a žádá FO: Volenice, Dražejov, Katovice, Poříčí, Bavorov, Střelské Hoštice, Cehnice, Malenice, Vodňany. Bělčice a Sedlice o zaslání těchto seznamů do příští schůze STK tj. 5. září.

Bere na vědomí zaslané vyjádření FO Cehnice o odstoupení družstva společenství Cehnice/Štěkeň ze soutěže OPPS sk. B. Utkání tohoto družstva jsou v IS zrušena.

Informuje o odložení utkání OPD Osek/Lnáře – Mirovice B/Čimelice B (terén) a OPMLŽ Dražejov – Bavorov (žádost hostů). Dohody je nutné vložit do IS do 5. září.

Schvaluje odehraná utkání soutěží OPM, III. třída a OPD.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Tomáš Trachta (Čížová) 1+2 SÚ, Petr Švarc (Volyně) 2 SÚ, Matěj Slabý (Čížová), Radek Myslivec (Drahonice), Dominik Kahuda (Volyně) a František Zuklín (Doubravice) 1 SÚ.

Žádosti: Ondřej Raba (Doubravice) - žádosti se nevyhovuje.